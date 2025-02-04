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大S猝逝全民搶打流感疫苗 醫：年長者也可考慮打這疫苗

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
大S罹患流感併發肺炎猝逝，引發全民搶打流感疫苗。中國附醫感染管制中心副院長黃高彬說，今天上午該門診湧進約10人打疫苗，目前該院還有庫存，若已沒有疫苗可打，建議國人出國應隨身攜帶自費抗病毒藥物，以備不時之需。本報資料照 片
大S罹患流感併發肺炎猝逝，引發全民搶打流感疫苗。中國附醫感染管制中心副院長黃高彬說，今天上午該門診湧進約10人打疫苗，目前該院還有庫存，若已沒有疫苗可打，建議國人出國應隨身攜帶自費抗病毒藥物，以備不時之需。本報資料照 片

藝人大S（徐熙媛）罹患流感併發肺炎猝逝，震驚全國，全民人人自危，深怕感染流感，紛紛搶打流感疫苗，已有縣市、醫院傳出疫苗打完的情形。中國附醫感染管制中心副院長、兒童感染科主任黃高彬說，大S猝逝後，民眾搶打流感疫苗「真的有感」，今天上午該門診湧進約10人打疫苗，目前該院還有庫存，但若沒有疫苗可打，建議國人出國應隨身攜帶自費抗病毒藥物，以備不時之需。

黃高彬指出，衛福部疾管署今天公布最新數據，去年10月流感疫苗開打至今，65歲以上長者接種率僅46.3％，甚至還不到5成，可見長者接種率不佳，恐有感染風險。

民眾關心，如果已沒有流感疫苗可以打，依這次大S為罹患流感併發肺炎猝逝，是否也可打「肺炎鏈球菌疫苗」。黃高彬說，肺炎好發於65歲以上長者，年輕族群則不容易罹患；因此，關於肺炎鏈球菌疫苗施打對象，仍應以65歲以上長者為主，如果近期要出國的長者，可以接種肺炎鏈球菌疫苗。

至於，國內流感疫情趨勢，黃高彬認為，許多民眾上周六、本周日從國外旅遊返國，而可能已在國外感染流感病毒，昨天開工後傳染給同事，將會出現一波流行，這些被感染的族群會在本周末發病，並再有第2波傳染，下周三、四為關鍵期，如果疫情沒有上升，此波流感疫情應算是度過了。

黃高彬說，雖然日本目前流感疫情稍微趨緩，但仍要做好個人預防措施，除了接種疫苗，國人還應隨身攜帶自費抗病毒藥物，以備不時之需，出現輕微流感症狀應盡快用藥，降低病毒量，以及重症及死亡風險。而沒有接種流感疫苗的民眾，在國內也要注意戴口罩、勤洗手，少去人潮擁擠場所，並遠離有呼吸道症狀的患者，避免遭到病毒感染。

流感疫苗 流感病毒 肺炎

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