台北國際書展今登場 賴清德赴台大攤位買這3本書

2025年台北國際書展今日起至9日在台北世貿一館登場。國立台灣大學依循往例出版中心也進駐設攤，今年以「光 lūmen – 知識．動靜之間」為主題，攤位設計以「翻閱」書籍為概念，彰顯知識的價值，總統賴清德今造訪書展，也特別至台大攤位購買3本書籍。

總統賴清德今至台大出版中心攤位參觀並購買3本書，分別是：《強制移住–臺灣高山原住民的分與離》、《逃離中國–現代臺灣的創傷、記憶與認同》、《為什麼是臺灣？–中國領土完整的地緣戰略理由》。

台大表示，出版中心書籍多元涵蓋當代重要且新興議題，此次展出將展示超過3000冊的出版品，書籍內容包括台灣研究、國家政體分析、歷史、文學、哲學、社會科學、自然科學與藝術等領域，同時出版中心亦將呈現與國際優秀學術組織合作的書籍，展現跨領域和跨文化的胸懷。

台大指出，今年展位設計的靈感源自書本翻頁的動態美，結合建築百葉形式，呈現知識層層累積的過程。多層的「百葉」象徵眾多的「百頁」，顯示知識從基礎學理到創新研發的演進。燈光透過百葉間隙傾瀉，將文字化作光芒，象徵「發現」與「發明」的相輔相成，而出版品正是知識最佳的集光器與發光體。

此外，台大出版中心亦策劃10場主題講座，邀請多位知名學者與會，議題涵蓋歷史、文學、哲學與藝術史等領域，使學者和讀者面對面探討各項議題，探討共同關心的議題，藉此將知識論述從書頁延伸至現場對話。