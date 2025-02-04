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男攀嘉明湖不適 就醫發現先天心房中隔未閉合

中央社／ 台中4日電

41歲黃姓男子攀登海拔3000公尺嘉明湖，途中發生高山症、低血氧症候群，引發呼吸急促、困難，只能中途折返，就醫發現是先天性心房中隔缺損，他接受手術後恢復良好。

童綜合醫院今天發布新聞稿表示，黃姓男子熱愛運動，日前他和朋友相邀攀爬有「天使的眼淚」之稱的嘉明湖，清晨在山莊整裝出發前，黃男發現體力明顯下降、呼吸困難，連跨越小階梯跨都感覺寸步難行。黃男只好下山，途中偵測血氧濃度，發現已降到88%（正常應為95%以上）。

黃男下山後赴醫院急診，檢查發現是先天性心房中隔缺損，缺損直徑已達4公分，還合併右心室擴大及三尖瓣閉鎖不全，醫師建議施行傳統開胸心臟手術，但手術必須剖開胸骨，術後傷口長達18公分，讓他萌生退意，想依靠藥物治療。

黃男後來到童綜合醫院看診，心臟外科醫師鄭伯智表示，嚴重的先天性心臟病常在嬰兒期就需手術矯正，但有部分心房或心室結構缺損的心臟病，在觀察期會自動癒合，但也有部分如同黃男的病況，心房中隔缺損隨著年齡擴張，伴隨的心房內血液分流而導致心臟擴大，若不接受治療，將導致肺動脈壓力上升，甚至引發心臟與肺臟衰竭。

現今醫療技術進步，較小的第二型心房中隔缺損，可用心導管植入封堵器治療；大型心房中膈缺損（如缺損直徑超過3公分，或無心房中膈的邊緣），就需傳統開胸或達文西機械手臂修補心房中膈缺損，其他如第一型或靜脈竇型心房中膈缺損，可用達文西機械手臂修補完成。

黃男後來接受達文西機械手臂心臟修補手術。術後第5天出院返家，現在體力已逐漸復原，並開始登山前的訓練運動，計畫攀登玉山。

手術 達文西

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