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醫院個別總額將上路 健保署3配套避免醫療人球

中央社／ 台北4日電

醫院總額分區共管，全國試辦陸續於今年第1、2季上路，健保署透過門診、住院加權，與台北區急重症不受當年預算限制等3項配套，避免未來固定各醫院額度可能出現醫療人球問題。

衛生福利部中央健康保險署今年推出「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，因各醫院管理狀況不同，推動門診減量，不能齊頭式要求各醫院都要減2%，盼藉固定各醫院額度，促進醫院自我管理，避免重複或不必要檢查，達到門診減量效果。

健保總額是匡列預算金額，醫療服務給付事後論點數計算，一旦服務爆量，點值就會稀釋，未來大醫院避免點值滑落，門診將減少，民眾擔心掛號變難，或出現醫療人球。健保署長石崇良今天說明，醫院個別總額目的是精進資源配置，創造合理門住診占比。

石崇良表示，醫院若不希望自身市占率萎縮，必須在不衝量的前提之下，維持服務提供，也就是未來健保署會非常重視的「合理成長率」。

石崇良指出，合理成長率必須兼顧門診人數與人次，鼓勵醫院收治門診新病人，避免醫院拒絕病患，讓就醫人數穩定成長，但應避免同一個病人重複多次就醫的現象。

再者，若僅門診衝量，但住院服務下降，醫院合理成長率也會縮水，甚至將依照住院疾病嚴重度提供不同加權，保障病人就醫權益。石崇良說，尤其醫學中心門診減量是新制重要目的，希望將負責治療急重症的醫學中心，從112年門診占率54.5%降至50%，達到門住診各半。

個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫，除台北區（北北基、宜蘭縣、金門縣、連江縣）第2季開始實施，全國其他分區從第1季開始。石崇良表示，各區管理原則一致，但仍保留各分區共管彈性，如台北區在急症難罕症照護等特定排除列計不設上限，避免急重症患者被排擠。

將全面上路的醫院總額分區共管是參考南區業務組「斷頭制」模式，但有醫師指出當地嚴格控制醫療行為，患者排隊5個月等電腦斷層掃描。對此，南區業務組長林純美說，過去3年當地電腦斷層（CT）執行高於全國，核磁共振（MRI）則相當，服務如常，未因執行方案影響檢查開立。

健保署 石崇良 醫學中心

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