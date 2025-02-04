流感疫苗打氣激增 基隆疫苗恐用盡民眾施打先詢問醫療院所

藝人大S在日本因感染流感魂斷異鄉，國內流感疫苗打氣明顯提升，基隆市衛生局今早統計全市公費流感疫苗僅剩1700劑，因到今午已有超過1000人接種，建議想打流感疫苗的民眾，要先聯絡醫療院所確認是否仍有疫苗，免得白跑一趟。

衛生局表示，去年運用中央預算及地方配合款，透過中央採購分配9萬5990劑流感疫苗，後來又爭取到疾管署多提供5000劑疫苗，全市合計10萬990劑疫苗。截至2月3日為止共接種9萬9290劑，佔全市人口約27%。

衛生局說，基隆市高風險族群接種率，65歲以上長者47.7%、學齡前幼兒85.6%、醫事人員82.9%，都高於全國平均值，所以疫苗剩餘量也就比較少。大S在日本因感染流感喪命，打氣又明顯提升，昨天接種500多劑，已是平常高峰值的兩倍，今天上午更有超過1000人接種疫苗，如今剩餘不到700劑的數量，預料很快就會打完還要施打流感疫苗的民眾，要先與醫療院所確認還有沒有疫苗。

衛生局長張賢政提醒民眾，防範流感威脅除了接種疫苗，也要加強個人防護，如勤洗手、戴口罩、保持社交距離及避免至人潮擁擠處。如果出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等呼吸道症狀，要盡速就醫並在家休息，落實不上班不上課，保護自己與他人。