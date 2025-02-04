放寬觀宏專案促旅客來台 業者1年無人逃脫可重新送客

為促進新南向旅客來台，政府2015年起推出觀宏專案（東南亞優質團簽證便捷措施），但以觀光名義申請來台後逃逸事件層出不窮。觀光署針對屢發生旅客逃脫的旅行業者，可要求停止送客，目前共有4家國外組團社被停權。而為促進業者送客來台，觀光署今年起修正規定，遭停權業者只要1年內不再有旅客逃跑，則可恢復送客。

觀宏專案主要提供印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國等旅客，來台簡化簽證措施，盼藉此吸引旅客來台觀光。過去曾因疫情中斷，2022年11月起又恢復實施。然而，隨著政府持續放寬規定，透過觀宏專案來台逃脫事件層出不窮，光前年逃脫率就已逼近疫前9成，而這些逃脫的旅客多會滯留在台從事非法工作，更成為治安隱憂。

觀光署今年元旦起修正法規，旅行業者送客逃脫改採記點歸零制、放寬旅客臨時離台的通報時間、建置線上通報系統加速時效等。

在記點制部分，過去針對有旅客逃跑的旅行社會進行記點，逃跑1人即記1點，滿3點即停止業者送客3個月，滿6人以上，則永久不得攬客組團。觀光署表示，考量大型旅行社送客數量高，逃脫機率增，過去不少業者出現2人的脫團逃跑紀錄後，就不敢從事相關業務，不利於吸引旅客，因此修正為記點歸零制，若業者1年內沒有新增逃跑者，紀錄即可歸零。

觀光署指出，考量疫後觀宏專案脫團率都控制在萬分之4，這幾年有達到源頭管理效果，經與領務局、移民署討論，可在考量業者營運狀況下，讓其有機會重新辦理送客業務，目前共有4家國外組團社遭停權，若1年後都未違規，紀錄即可歸零。觀光署強調，此舉並非放寬規定，若狀況不理想會再滾動式檢討。

此外，過去若旅客有特殊需求要臨時離開台灣，業者依規定需在2小時內通報觀光署，觀光署表示，有業者反映處理時間過短，像是過去曾有業者因旅客心肌梗塞延遲通報，因此放寬所有旅客無論出國或來台有特殊狀況，可改為24小時內通報。

觀光署也說，過去業者向觀光署通報旅客狀況都要用傳真方式，較不方便，為加強業者通報效率，去年起已建置系統，預計今年3、4月上線，屆時業者可透過Line進行通報，業者也可透過系統查詢相關專案申請進度，若出現狀況，移民署等單位也可直接調閱資料。