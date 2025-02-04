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大S流感猝死效應 台中海線民眾急掛號詢問打疫苗

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
民對流感的恐慌，台中海線醫院均表示今日感染科門診因受新聞影響，掛號人數的確比昨日多了至少五成。記者黑中亮／攝影
民對流感的恐慌，台中海線醫院均表示今日感染科門診因受新聞影響，掛號人數的確比昨日多了至少五成。記者黑中亮／攝影

大S因感染流感導致肺炎而過世，不免引起民對流感的恐慌，台中海線光田醫院及童綜合醫院均表示，今日感染科門診因受新聞影響，掛號人數比昨日多至少五成，民眾可能是有所警覺到院徵詢打疫苗，但不必太過緊張，目前院內疫苗數量都充足，只要打好疫苗、多洗手、戴好口罩，就能挺過這次的高峰期。

光田感染科主任楊清鎮表示，目前北半球各國皆正值流感高峰期，台灣流感主要仍以A型H1N1流感為主，民眾的確要小心防範，若還未施打疫苗，可盡速接種，目前國內流感疫情雖然升溫，且預測在春節以及接下來的開學後，還會再有一波高峰，但都還在控制的範圍內，民眾毋須過度恐慌。

楊清鎮說，光田向上院區昨天感染科掛到28號，早上開診時原本已30幾號，但到下午暴增掛到45號，且大多都是詢問是否可施打流感疫苗，但他觀察到今年這波流感病毒，從去年就一直很活躍，就連七八月的夏季，也都能見到不少案例，因此提醒民眾一定要打疫苗，此外，他觀察到多數流感重症患者，有九成都沒有打流感疫苗的習慣，一旦身體抵抗力變差，就很容易引發重症。

他並強調，初步了解大S病況，除流感外可能因有心血管疾病與癲癇的病史，加上旅遊也易造成身體勞累，以及國外就醫不易等其他原因，才會致使流感併發肺炎重症身故，狀況較為特殊，不應一概而論。

童綜合醫院則指出，農曆春節期間，因家人聚集的關係，院內就經常擠滿病患，不僅是流感或感冒症狀，連帶腸胃科就有很多病患前來急診就醫，建議家有三歲以下的嬰幼兒，父母也要特別留意是否出現流感重症或併發肺炎的前兆，若小孩出現高燒不退、呼吸困難、四肢發紫、意識不清、胸痛頭痛等症狀時，就要立即送醫。

民對流感的恐慌，台中海線醫院均表示今日感染科門診因受新聞影響，掛號人數的確比昨日多了至少五成。記者黑中亮／攝影
民對流感的恐慌，台中海線醫院均表示今日感染科門診因受新聞影響，掛號人數的確比昨日多了至少五成。記者黑中亮／攝影

春節 流感疫苗 肺炎

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