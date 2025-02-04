高雄耳鼻喉科掛號費加1千元可免排隊 衛生局：擅立名目加費將開罰

衛福部去年取消掛號費上限，不少人擔憂會有診所任意調漲掛號費，有民眾上網爆料，高雄市路竹區一家診所貼出公告「趕時間不想等待，優先看診掛號費加1000元，即可免排隊」、「停止掛號後，還要掛號加掛號費600元」，讓網友看了瞠目結舌。對此高市衛生局表示，擅立名目提高看診費、掛號加號費仍有違反醫療法之嫌，將派員稽查。

衛福部去年3月取消掛費費上限、也不須向主管機關報備，讓價格調整回歸市場機制，當時民眾憂心診所會亂漲掛號費，去年全台依區域不同，各地診所掛號費調漲落在250元至500元不等。

有民眾在網上貼出路竹區某耳鼻喉科診所的公告，掛號費加1000元，就能換取優先看診、免排隊，此外，櫃台停止掛號後，還要加掛再收600元掛號費，並發文提問「有人知道這樣合法嗎」。

有網友提到，這家耳鼻喉科診所假日掛號費已漲到300元，因周日也有看診，在當地小有名氣，不少人質疑優先看診還要加價1000元，直呼「這太狠了吧」，不過也有人持開放態度「時間就是金錢，免排隊的門票，我喜歡」、「我會看加1000的」。

衛生局指出，醫療機構不得違反收費標準，超額或擅立收費項目收費，此於醫療法第22條第2項即有明定，衛福部雖去年3月4日公告說明掛號費非屬醫療費用性質，且已停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，但曾有公告醫療機構不得擅立名目收費，如有提前看診費、掛號加號費仍涉有屬擅立名目收費之嫌。