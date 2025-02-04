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大S病逝引爆疫苗搶打潮 赴日應自費買克流感？疾管署解答

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
民眾接種流感疫苗。記者林伯東／攝影
民眾接種流感疫苗。記者林伯東／攝影

知名女星大S（徐熙媛）在日本流感併發肺炎離世，震驚演藝圈，也帶動民眾打流感疫苗，更有部分醫師說民眾赴日前可以自費流感特效藥。疾管署發言人曾淑慧表示，根據研究，避免流感於社區傳播，流感疫苗覆蓋率應達23%，我國自費及公費疫苗，加上自然感染的全體免疫力已經超過3成，請大家不需過度恐慌。

疾管署原先預估春節前後我國流感會達到高峰，今年第4周（1月19日至25日）及春節期間第5周（1月26日至2月1日）類流感門急診就診分別約16.2萬人次及9.1萬人次，推估受到春節休診影響，預估本周流感疫情會上升，但最快下周疫情會反轉下降。

目前公費流感疫苗已經接種642.5萬劑，目前僅剩下16.2萬劑。曾淑慧說，一人感染流感，約可以傳給1.3人，要避免社區傳播，流感疫苗覆蓋率要達到23%，除了公費外，自費疫苗至少已接種15萬劑，加上自然感染，預估全體免疫力超過30%。

曾淑慧說，目前流感疫苗採購契約中的開口合約數量已經用完，未來是否再採購，還要評估，自費市場約還有40萬劑疫苗。她強調，我國公費疫苗對日本流行病毒同樣有效。

公費流感抗病毒藥劑本流感季總使用量為22.3萬盒，上周使用量為2萬人次，目前尚有儲備量278.2萬人份，約占全人口數11.9%。曾淑慧指出，對比去年高峰使用量約為每周3至4萬盒。在流感發病5天內服用抗病毒藥物，可減少2.1倍死亡機率。

然而，不少民眾赴日旅遊會擔心疫苗來不及生效，因為自費買流感抗病毒藥物。曾淑慧說，靠病毒藥物不論自費或是公費都是處方用藥，應該由醫師做專業判斷。但疾管署官網顯示，不建議民眾自行準備流感抗病毒藥物，「需經醫師評估後使用，若毫無節制使用抗病毒藥劑，有可能產生抗藥性的病毒株。」

另外，近期熱議「感冒是否可以泡溫泉」。防疫醫師林詠青指出，沒有聽說過相關說法，但感冒期間應該避免出入公共場所、注意呼吸道禮節。

接種流感疫苗可降低重症、死亡機率。圖／疾管署提供
接種流感疫苗可降低重症、死亡機率。圖／疾管署提供

大S 日本 流感 疫苗 疾管署

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