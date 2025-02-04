大S猝逝全台搶打流感疫苗 竹市府調2千劑公費疫苗　　

藝人大S（徐熙媛）在日本旅遊期間因感染流感併發肺炎驟然離世，突發事件引發全台對流感疫苗接種高度關注，各地醫療院所湧入大量民眾施打公費流感疫苗，造成疫苗庫存快速下降；新竹市衛生局指出，已向疾管署爭取2000劑公費流感疫苗，將於明日起在竹市三區衛生所開設「流感疫苗專診」。

代理市長邱臣遠表示，除了向中央調度公費流感疫苗外，竹市73家醫療院所皆備妥流感抗病毒藥劑，呼籲高風險族群儘早接種疫苗，保障自身健康。

衛生局表示，竹市113年度公費流感疫苗12萬5000劑已於農曆春節前全數用罄，由於此次受到寒流風暴影響，流感疫情再次升溫。現階段社區流感病毒以A型H1N1為主，與疾管署預測的疫苗株相符。

對此，市府調度2000劑公費流感疫苗，將於2月5日起以「流感疫苗專診」方式，分別由三區衛生所團隊提供服務。專診時間為2月5日（三）、2月6日（四）、2月7日（五）上午9至11點、2月7日（星期四）下午1點半至3點半，地點為竹市三區衛生所，「疫苗數量有限，施打完即停止流感專診服務」。呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，儘速完成流感疫苗接種，及早獲得保護力，降低重症風險。

衛生局提到，因應流感疫情高峰，去年12月15日起竹市已擴大公費流感抗病毒藥劑的使用條件，新增「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，無需進行流感快篩即可開立公費藥劑，目的是減少重症與死亡的風險。竹市73家醫療院所均備有流感抗病毒藥劑，民眾可至衛生局官網( https://reurl.cc/RLor3n )查詢，或撥打防疫專線03-5355130。

衛生局說明，流感與一般感冒雖同為病毒感染，但其症狀存在顯著差異，一般感冒的發病速度多為漸進性，而流感則通常以突發性發病，並具有高度傳染力，尤其免疫力較低的族群更容易引發重症病例。竹市近3年因流感重症而導致死亡共有8例，分別為2022年通報7例（無死亡）、2023年通報25例（死亡2例）、去年通報35例（死亡6例），顯見流感重症風險逐年攀升，今年度至2月4日截止已通報5例（無死亡），風險不容小覷，請民眾提高警覺。

衛生局提醒，疫苗接種後仍須約兩周才會產生抗體，近期全台受到強烈冷氣團的侵襲，民眾外出時務必留意呼吸道衛生與咳嗽禮節，避免進入人潮擁擠或空氣不流通的公共場所，遵循「勤洗手、正確戴口罩」的防護措施，若出現發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等流感症狀；或發現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並牢記「生病不外出、疾病速就醫」的健康觀念。