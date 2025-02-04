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優先看診加收千元惹議 高市衛生局：最高罰25萬

中央社／ 高雄4日電

高雄市路竹區某診所遭爆料，巧立名目加收1000元可優先看診免排隊，此外若櫃台停掛後，病患還需掛號需收600元掛號費。高市衛生局表示，將無預警稽查，最高可罰新台幣25萬元。

有民眾在社群媒體上PO出路竹區某耳鼻喉科在診所內公告「趕時間不想等候，掛號費加1000元即可優先看診免排隊！」、「因維護良好醫療品質，即日起櫃台停掛後，若還要掛號的病患，費用將收取掛號費600元」。

此貼文一出不少民眾疑惑診所此舉是否違法。高雄市衛生局今天回應，為保障民眾就醫權益，醫療院所不得有巧立名目收取醫療費用情事，將無預警稽查此診所，如有涉及違反醫療法第22條情事，依法可處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

衛生局也強調，醫療法第22條第2項明定，醫療機構不得違反收費標準，超額或擅立收費項目收費；衛生福利部雖於113年3月4日公告說明，掛號費非屬「醫療費用」性質，且已停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，但曾有公告醫療機構不得擅立名目收費，如有提前看診費、掛號加號費仍涉有屬擅立名目收費之嫌。

社群媒體 衛生局 高雄市

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