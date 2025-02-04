大S驟逝 導遊驚爆日本醫療體系問題

知名台灣女星大S徐熙媛，過年期間在日本旅遊時，據報導因為感染流感又併發其他疾病而驟然離世，享年48歲，引發高度關注。許多台灣民眾看到新聞都擔心流感而紛紛搶著打疫苗，不過導遊指出，日本的醫療體系問題也值得注意。

大S徐熙媛驟死因為牽涉流感，引起台灣很多民眾急著去打流感疫苗。不過實際的死亡原因目前還不清楚，有媒體猜測是流感併發肺炎，但是也有醫生從發病情況懷疑是流感引起心肌梗塞，真實情況到底如何，還要看日本醫生的診斷報告才知道。

日本旅遊的導遊表示，雖然日本的很多生活習慣跟台灣很像，所以台灣民眾喜歡去日本旅遊，但是千萬要注意，因為日本的醫療體系相對台灣來講問題不少，雖然在日本就醫的費用，相當於在台灣自費就醫，看診一次可能台幣幾千元，不像美國那麼昂貴，但是日本的醫療有一些台灣民眾很不習慣的地方，例如一定要轉診，要由醫生開轉診單才能去大醫院，所以不是如同有些媒體報導講的，大S如果一開始去大醫院就好了。

導遊還說，日本的醫生似乎不太喜歡跟患者溝通，他幾次在日本帶遊客就診，台灣的遊客都很積極想透過翻譯軟體跟醫生表示自己的症狀，甚至還會把在台灣服用的藥物拿出來給醫生看，藥物上面的說明也都是英文，但日本的醫生卻不感興趣，沒有要聽患者講述，完全憑著自己的診斷而決定如何醫治，這點跟台灣很不一樣，所以習慣台灣醫療體系的民眾到日本去就診，可能會覺得日本的醫療品質還不如台灣。

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