快訊

盼低調送別大S…小S透過經紀人發聲：返台時間不對外公開

內埔鄉連2年同1人抽到汽車 數學老師：機率和中威力彩頭獎相近

聽新聞
0:00 / 0:00

大S驟逝 導遊驚爆日本醫療體系問題

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為大S徐熙媛IG截圖
照片為大S徐熙媛IG截圖

知名台灣女星大S徐熙媛，過年期間在日本旅遊時，據報導因為感染流感又併發其他疾病而驟然離世，享年48歲，引發高度關注。許多台灣民眾看到新聞都擔心流感而紛紛搶著打疫苗，不過導遊指出，日本的醫療體系問題也值得注意。

大S徐熙媛驟死因為牽涉流感，引起台灣很多民眾急著去打流感疫苗。不過實際的死亡原因目前還不清楚，有媒體猜測是流感併發肺炎，但是也有醫生從發病情況懷疑是流感引起心肌梗塞，真實情況到底如何，還要看日本醫生的診斷報告才知道。

日本旅遊的導遊表示，雖然日本的很多生活習慣跟台灣很像，所以台灣民眾喜歡去日本旅遊，但是千萬要注意，因為日本的醫療體系相對台灣來講問題不少，雖然在日本就醫的費用，相當於在台灣自費就醫，看診一次可能台幣幾千元，不像美國那麼昂貴，但是日本的醫療有一些台灣民眾很不習慣的地方，例如一定要轉診，要由醫生開轉診單才能去大醫院，所以不是如同有些媒體報導講的，大S如果一開始去大醫院就好了。

導遊還說，日本的醫生似乎不太喜歡跟患者溝通，他幾次在日本帶遊客就診，台灣的遊客都很積極想透過翻譯軟體跟醫生表示自己的症狀，甚至還會把在台灣服用的藥物拿出來給醫生看，藥物上面的說明也都是英文，但日本的醫生卻不感興趣，沒有要聽患者講述，完全憑著自己的診斷而決定如何醫治，這點跟台灣很不一樣，所以習慣台灣醫療體系的民眾到日本去就診，可能會覺得日本的醫療品質還不如台灣。

聚傳媒

日本 流感疫苗 醫生

延伸閱讀

驚！汪小菲見大S昔日影片　竟留言喊「老婆，我好想你」

大S病逝日本！專家提醒旅平險別買錯 「法定傳染病」僅4家有賠

大S赴日不幸辭世 感冒能泡溫泉？醫揭1關鍵疾呼：恐增心臟負擔

小S向「不熙娣」主動告假 和製作人通話內容曝光

相關新聞

他感冒吃藥3天沒改善 醫聽到「關鍵4句話」喊：快急診

藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎離世，消息震撼演藝圈，許多民眾看到新聞嚇得趕緊到醫療院所施打疫苗。

大S赴日病故...彰化縣門診量平日3倍 民代接打疫苗選服電話接到手軟

藝人大S赴日旅遊因罹患流感併發肺炎猝逝消息震驚各界，從昨晚起彰化縣醫療院所出現看診人龍，溪湖鎮有耳鼻喉科診所晚間門診才開...

連27摃！威力彩頭獎狂飆8.1億元 7碼幸運獎號出爐

威力彩第114010期今晚開獎，第一區中獎號碼為33、36、15、31、07、04，第二區中獎號碼為06號

大S流感病逝掀搶打潮 花蓮公費疫苗剩不到1千劑

藝人大S徐熙媛因流感重症病逝，各縣市出現搶打疫苗潮。花蓮縣衛生局統計，截至今天下午5時，公費流感疫苗剩793劑，兩天下來...

等待保護力...醫推3種中藥材 疫苗接種後2周熬湯增免疫力

知名女星大S（徐熙媛）流感併發肺炎猝逝，享年48歲。不少民眾擔憂健康，導致國內出現流感疫苗搶打潮，不過疫苗接種後，至少約...

未加入中央住院照護政策惹民怨 北市聯醫澄清曝中斷原因

衛福部2022年起試辦住院整合照護服務，盼減輕民眾照護負擔，雖然北市現有萬芳醫院等9家醫院參與，北市聯醫卻未加入，引發病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。