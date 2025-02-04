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大S為美白曾自曝吃抗凝血劑？皮膚科權威：可能口誤
藝人大S（徐熙媛）罹患流感併發肺炎猝逝，外界關注她的病史及過往健康。大S多年前主持節目時，提到自己為了美白，不惜吃抗凝血劑。台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，大S應是使用「傳明酸」，依臨床研究顯示，傳明酸可以去除肝斑，但用途為凝血、止血，而非「抗凝血」，研判可能是大S一時口誤。
黃毓惠說，大S使用的應該是傳明酸，主要用途為術後止血，但近年已有研究指出，傳明酸有抑制黑色素細胞活性，防止和改善皮膚色素沉積，讓肝斑變淡，很多人以訛傳訛，誤以為該藥能夠拿來「美白」。皮膚科臨床上，確實常開立傳明酸給予肝斑患者，原則是一天早晚各一顆，一顆250毫克，連續服用4個月，有助肝斑變淡。
黃毓惠指出，傳明酸在國內屬於藥品，但在日本可添加於保健食品，因此很多國人到日本旅遊時，常會購買保健食品「美白錠」多含有傳明酸成分。
但傳明酸主要用途為止血，黃毓惠提醒，若本身有心肌梗塞、梗塞性腦中風等血栓問題，或有血栓家族史者，應避免使用含傳明酸成份的美白錠，避免增加中風或心血管疾病風險。她提醒，民眾皮膚若有美白需求，應經皮膚科醫師看診，配合膚質選擇最好的方式。
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