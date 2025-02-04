時隔8年諾羅病毒再度大流行 一周就24萬人腹瀉就醫

春節前單周腹瀉就診人數達24萬人次，高於過去5年同期。疾管署發言人曾淑慧表示，國內第四周（1月19日至1月25日）腹瀉門急診就診24萬2589人次，第5周14萬6851人次，受春節門診休診影響，下降四成，預期本周就診數略微回升，但下周就可能反轉下降。

曾淑慧說，全國近四周（第2周至第5周）共接獲336起腹瀉群聚通報案件，高於2020至2024年同期通報數，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計126起，以檢出諾羅病毒125件，占99.2%為多。

曾淑慧表示，依諾羅病毒陽性個案病毒分型結果，自去年起，病毒株由過去最常流行的GII.4轉變為GII.17，與2015至2016年國內兩波諾羅病毒大流行型別相同，該型別已8年未於國內流行，也出現基因重組變異，多數民眾可能無免疫力，飲食不慎容易造成腹瀉群聚事件。

曾淑慧提醒，諾羅病毒傳染力強，潛伏期約10至50小時，主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。