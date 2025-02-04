快訊

黑箱？內埔同1人爽抽汽車「中獎者身分曝」 鄉長：需為這事賠上政治前途嗎

獨／彰化驚傳情殺！痛苦呼叫驚動四鄰 單親媽、同居男友遭逮

同一人抽到汽車！內埔年街遭疑黑箱「2次都摸出揉成團彩券」 屏檢出手了

聽新聞
0:00 / 0:00

時隔8年諾羅病毒再度大流行 一周就24萬人腹瀉就醫

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
春節前單周腹瀉就診人數達24萬人次，高於過去5年同期。示意圖／ingimage
春節前單周腹瀉就診人數達24萬人次，高於過去5年同期。示意圖／ingimage

春節前單周腹瀉就診人數達24萬人次，高於過去5年同期。疾管署發言人曾淑慧表示，國內第四周（1月19日至1月25日）腹瀉門急診就診24萬2589人次，第5周14萬6851人次，受春節門診休診影響，下降四成，預期本周就診數略微回升，但下周就可能反轉下降。

曾淑慧說，全國近四周（第2周至第5周）共接獲336起腹瀉群聚通報案件，高於2020至2024年同期通報數，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計126起，以檢出諾羅病毒125件，占99.2%為多。

曾淑慧表示，依諾羅病毒陽性個案病毒分型結果，自去年起，病毒株由過去最常流行的GII.4轉變為GII.17，與2015至2016年國內兩波諾羅病毒大流行型別相同，該型別已8年未於國內流行，也出現基因重組變異，多數民眾可能無免疫力，飲食不慎容易造成腹瀉群聚事件。

曾淑慧提醒，諾羅病毒傳染力強，潛伏期約10至50小時，主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

民眾應落實如廁後、進食或備餐前以肥皂或洗手乳正確洗手，並注意食物貯存或調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染、食物澈底煮熟再食用（尤其是蚵、貝等帶殼水產），以預防諾羅病毒傳播。此外，餐飲、團膳業者應落實廚房環境消毒與清潔，並留意工作人員（尤其是廚工）衛生及健康情形，如疑似感染諾羅病毒請暫停工作，並於症狀解除至少48小時後才可上班。

疾管署發言人曾淑慧說明腹瀉疫情狀況。記者李青縈／攝影
疾管署發言人曾淑慧說明腹瀉疫情狀況。記者李青縈／攝影

疾管署 諾羅病毒

延伸閱讀

開工日診所預約爆滿 疾管署：流感疫情比往年高

大S猝逝！馬上打流感疫苗還來得及？疾管署：還剩20萬劑

青年狂吃30多隻生蠔腹瀉數小時…現急性腎衰竭 醫曝致病危急原因

診所爆滿一天230人 醫：看到快虛脫「這類」患者最多

相關新聞

時隔8年諾羅病毒再度大流行 一周就24萬人腹瀉就醫

春節前單周腹瀉就診人數達24萬人次，高於過去5年同期。疾管署發言人曾淑慧表示，國內第四周（1月19日至1月25日）腹瀉門...

大S流感病逝引關注 醫：建議有慢性病者逢流感季就打疫苗

現年48歲藝人大S因流感併發肺炎病逝日本東京，導致民眾搶打疫苗，輔大醫院表示，新聞一出後，詢問流感疫苗熱度非常高，昨日庫...

流感疫苗排擠效應 新生兒打不到疫苗父母超崩潰

受大S流感死訊影響，全台掀起疫苗搶打潮，原本要打公費流感疫苗的新生兒，卻因排擠效應，打不到疫苗，許多父母上網吐苦水，今天...

今年首例！7旬男呼吸困難頻跌倒 染流腦發病2周過世

疾管署今公布今年國內首例本土流行性腦脊髓膜炎確定病例，疾管署防疫醫師林詠青表示，一名北部70多歲男性，感染行性腦脊髓膜炎...

二二八連假國道南向車潮為平日1.4倍 高公局推好走路段

今年和平紀念日連假為3天假期，高速公路局預估，連假第1、2日為南向尖峰時段，第2、3日為北向尖峰時段，且南向尖峰最大量約...

麻疹中部醫院群聚監測期滿增1例 另有2例越南境外移入

麻疹疫情暫時告一段落，自從去年12月底開始延燒的中部麻疹醫院群聚事件監測期滿。疾管署發言人曾淑慧表示，中部醫院群聚相關包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。