日本「最強寒流」溫驟降 醫籲旅遊保命要點防心肌梗塞
知名女星大S（徐熙媛）在日本旅遊時，因為流感併發重症過世，震驚海內外華人。新北市立土城醫院心臟內科主任李信賦今天表示，除了呼吸道疾病，低溫也容易誘發心肌梗塞，平時可藉由增添衣物等生活習慣降低發病風險，去氣候較寒冷的國家觀光時，宜按時服用已備好的藥物，並留意當地醫療制度，若遇不測時才能防範未然。
據外媒報導，日本本周迎來入冬後「最強寒流」，氣溫急遽下降且局部地區已降雪。李信賦指出，國人喜好去日本旅遊，而在當地或其他秋冬季較台灣寒冷的地方，過大的日夜溫差，人體內分泌機制影響免疫力，除了容易感染呼吸道疾病，若為流感併發重症，可能引起心肌炎，出現胸悶、發喘、心律不整等症狀，增加致死風險。
此外，李信賦說，天氣寒冷時，人體為了減少體溫流失而血管收縮，使得管徑變細，若有三高（高血糖、高血脂、高血壓）、肥胖、抽菸等不良嗜好與生活習慣，及老化、家族病史等因素，容易導致附著在管壁上的斑塊剝落引起血栓，進而導致心肌梗塞，不少民眾在發病前無症狀，但若出現胸悶、冒冷汗、發喘、意識不清等情況，不限於活動中，甚至休息都有異狀時，應盡速對外求援。
中央氣象署預測，本周受到冷氣團影響，將迎來10度以下氣溫。李信賦說，台灣冬季時雖然不像較高緯度的國家來得寒冷，但此時診間也最容易出現OHCA（到院前心跳停止）的患者，因此在國內也要維持良好的生活習慣，包括定時測量血糖、血脂、血壓數值，及少吃高糖、高油、高鹽的食物；在家洗完熱水澡後，穿好衣服再走出室外，也宜開暖氣保持室內溫度、太冷就盡量不出門；開車出門停好車後，下車前要穿妥衣物禦寒，尤其是高危險族群，不可不慎。
民眾若在冬季前往北半球較高緯度的國家觀光，李信賦建議，應留意個人身體狀況，若在行前已出現不適，應在治療後等病情穩定再出發，慢性病者宜備好相關藥物、留意該國家的醫療制度、盡可能就近安排住宿地點，出遊期間除了按時服藥，察覺身體異狀時更要盡速就醫，分秒必爭。
至於感染流感後，泡溫泉是否會增加併發症機率？李信賦說，民眾生病時，本能還是會習慣透過外力調理身體達到平衡，像覺得熱就洗冷水澡、覺得冷就洗熱水澡。他認為，應據個人病史、當下情況而定，但心臟病患者或高危險群，應留意泡溫泉的時間長度，及前後的冷熱體感差異，起身時也勿過於匆忙，以免因為撞到頭、滑倒而受傷，相比心肌梗塞，同樣得不償失。
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