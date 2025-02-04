大S流感病逝引關注 醫：建議有慢性病者逢流感季就打疫苗

現年48歲藝人大S因流感併發肺炎病逝日本東京，導致民眾搶打疫苗，輔大醫院表示，新聞一出後，詢問流感疫苗熱度非常高，昨日庫存已用罄。新北昨天施打數衝上元旦全民施打以來的單日新高，醫師提醒，有慢性疾病者，得到流感重症機會較高，建議逢流感季都可施打疫苗。

輔大醫院家庭醫學科醫師李思潔表示，新聞出來後，流感疫苗的詢問度增加非常多，現在全民都能施打流感疫苗，昨天、今天熱度非常高，輔大醫院昨日下午庫存的公費疫苗用罄，有緊急調度新一批供應。

李思潔提醒，本身有慢性疾病的人，得到流感併發重症，如肺炎、腦炎、心肌炎等併發症機率比較高，慢性病如肥胖、氣喘、慢性阻塞性肺病、心臟血管疾病、腎臟肝臟功能不好的人，65歲以上的老人，得到流感重症機會較高，一般年輕族群流感重症機率偏低，但不代表沒有，打疫苗是降低重症很好的保護方法，建議逢流感季都可以施打疫苗。

衛生局統計，新北昨日（2月3日）流感疫苗接種達1萬1552人，為自元旦1日起開放全民接種以來單日最高量，目前剩餘3萬餘劑，預估今日打氣會比昨日更旺。

衛生局表示，為便利民眾接種，新北29區衛生所及700家合約院所持續提供隨到隨打服務，2月9日星期日下午於新莊宏匯廣場提供流感及新冠疫苗免費接種服務，民眾可於衛生局官網查詢其他社區接種站相關資訊，呼籲及早接種獲得保護力。