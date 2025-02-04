影／預防胃癌 宜蘭縣45至74歲符合資格者免費篩檢幽門桿菌

宜蘭縣無論胃癌盛行率與死亡率都高於全國，患者有8至9成是因為幽門螺旋桿菌所引起。縣政府為了守護鄉親健康編列經費，從今年起提供45至74歲且2年以上未檢查過的縣民免費篩檢，只要攜帶身分證及健保卡前往衛生所領取採便管，即可接受糞便檢查，今年預計提供5000個名額。

縣衛生局提醒民眾，宜蘭縣提供胃癌篩檢服務是不用看健保卡的，但攜帶健保卡去，若符合糞便潛血檢查（需健保卡），就可以拿取兩種採便管回家「便一次、採2管」，同時篩檢幽門螺旋桿菌及進行大腸癌篩檢，可說是「一便雙篩」。

根據衛福部統計，全國十大癌症死亡率中，胃癌排第8名；宜蘭縣十大癌症死亡率，胃癌排名第4名，高於全國。宜蘭縣府101年展開胃癌防治試辦計畫，從糞便中檢測幽門螺旋桿菌，結果發現宜蘭人幽門螺旋桿菌盛行率較高；隔年啟動50至69歲篩檢計畫，符合年紀有一次篩檢機會，每年檢查4000人。

縣衛生局統計截至113年底共篩檢4萬8440人，檢出陽性個案1萬6231人，經複檢後發現潰瘍5037人、食道癌4人、胃癌12人，成功拯救5053人的生命。

國健署後來參考「宜蘭經驗」推動計畫，中央預計今年7月底前要針對45歲至74歲民眾進行糞便幽門桿菌檢查，但因全國針對部分縣市總共只給5000個名額，人數有限，遠不及宜蘭篩檢人數。縣府配合中央政策擴大篩檢，自行編列170萬餘元經費，提供45至74歲且2年以上未篩檢過的縣民免費檢查。

衛生局表示，導致胃癌發生原因大致與環境、飲食、免疫、幽門螺旋桿菌感染及慢性胃病有關，胃癌有8至9成是由幽門螺旋桿菌感染所引起，一旦檢測結果陽性，代表幽門螺旋桿菌感染，但感染未必有症狀，必須進一步接受胃鏡檢查確認，並接受除菌治療。