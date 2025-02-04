大貨車超載率降逾5% 國道3月起再啟用3處動態地磅系統

為提升國道載重大貨車過磅效率，並遏阻超載及逃磅情形，高速公路局2019年起建置主線篩選式動態地磅系統，迄今已有10處，超載率自10%降至5%以下。今年3月1日起將再啟用國1新市北向、國3龍潭北向及後龍南向等3處地磅站的動態地磅系統，預計每年增加北、中、南各1處，總計有44處。

高公局指出，主線篩選式動態地磅於國道主線設置3道門架，當地磅站開磅，載重大貨車行經第1道門架時，動態地磅及車牌辨識系統即記錄車號及車輛總重，明顯未超載車輛的車號會顯示於第2道門架「閃光燈亮時／載重大貨車過磅／右列車輛除外」標誌右側的資訊可變標誌，該車即不須進入地磅站過磅。

高公局表示，若車號未顯示，表示該車有疑似超載之虞，駕駛人即須依標誌指示進入地磅站過磅，否則視為逃磅。第3道門架會將逃磅車輛影像畫面予以記錄，高公局再將違規證據資料提供國道公路警察局依「道路交通管理處罰條例」予以舉發，可處9萬元罰鍰。

高公局指出，截至目前已於國1汐止南向、后里北向、員林南向、新營南向、新市南向、岡山北向、國3樹林南向、樹林北向、後龍北向及田寮北向等10處地磅站建置動態地磅系統。今年3月1日起，將再啟用國1新市北向、國3龍潭北向及後龍南向等3處。

高公局提醒，載重大貨車行經設有主線篩選式動態地磅系統的地磅站時，應遵循第2道門架上方的標誌及CMS指示行車；行經其他未設動態地磅的地磅站時，則遵循地磅站前「閃光燈亮時／載重大貨車過磅」標誌指示過磅，勿心存僥倖逃磅，以免受罰。