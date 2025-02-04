二二八連假國道南向車潮為平日1.4倍 高公局推好走路段

今年和平紀念日連假為3天假期，高速公路局預估，連假第1、2日為南向尖峰時段，第2、3日為北向尖峰時段，且南向尖峰最大量約可達平日1.4倍，呼籲用路人於連假期間可改搭高鐵、台鐵或國道客運，如用路人仍須自行開車，建議多利用台1、台3、台9、台61、台63、台74等替代道路行駛。

高公局指出，和平紀念日連假西部國道2月28日及3月1日，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發；3月1日及3月2日，中部地區北向用路人建議上午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。國5部分，2月28日及3月1日南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發；3月1日及3月2日，北向用路人建議上午9時前出發。

高公局也說，此次規劃實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施，其中，2月28日5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口。3月1日5至12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。3月1日及2日每日中午12時至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾、國3西濱北向入口。