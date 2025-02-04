麻疹中部醫院群聚監測期滿增1例 另有2例越南境外移入

麻疹疫情暫時告一段落，自從去年12月底開始延燒的中部麻疹醫院群聚事件監測期滿。疾管署發言人曾淑慧表示，中部醫院群聚相關包含指標個案、同班機確診者一共20例，其中最後1例為1月9日通報，全案目前已在1月31日監測期滿。另外新增2例越南境外移入個案。

中部醫院群聚的指標個案為40多歲中部男性自越南探親返台，後續在醫院釀起相關接觸者感染。曾淑慧說，中部醫院麻疹群聚事件自1月11日起無新增個案，總計確診20例，包含指標個案、同班機確診者1例，及18例醫院相關接觸者，全案已於1月31日監測期滿。

曾淑慧表示，今年截至2月3日，累計7例麻疹病例，其中5例為國內感染病例且皆屬中部某醫院相關麻疹群聚個案，另2例為境外移入個案，均自越南移入。去年累計32例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中20例為國內感染病例（含4起群聚），另12例為境外移入病例，感染國家分別為越南3例、馬來西亞及柬埔寨各2例、泰國及印度各1例，另航空器感染3例。

去年國內感染及境外移入病例數高於2020至2023年，只低於2019年。另國際疫情部分，與我國往來頻繁亞洲國家中，越南疫情持續，於春節期間，全國報告1500餘例疑似病例，越南在去年報告逾3.8萬例疑似病例，其中確診逾6,700例，相較2023年確診數已逾百倍，需住院治療的重症病例占40%，死亡13例；中國去年報告1,400餘例，日、韓去年累計報告約40餘例，皆較新冠疫情期間增加，惟尚未達新冠疫情前規模。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後各4天內均具傳染力，近年個案多曾於幼年接種疫苗，惟疫苗產生的免疫力可能隨時間衰退而發生突破性感染，感染後的症狀通常較不典型，請醫師提高警覺，於病人就醫時，落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾如有疑似症狀，應戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。冬春之際為呼吸道傳染病好發季節，為保護自身健康，民眾進出醫療院所或出入人潮密集的公共場所，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，並依醫療院所建議佩戴口罩，以降低呼吸道傳染病感染風險。