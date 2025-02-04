今年首例！7旬男呼吸困難頻跌倒 染流腦發病2周過世

疾管署今公布今年國內首例本土流行性腦脊髓膜炎確定病例，疾管署防疫醫師林詠青表示，一名北部70多歲男性，感染行性腦脊髓膜炎後，雖然經過治療但仍在住院兩周後，因為肺炎及呼吸衰竭過世。

林詠青表示，該個案無國外旅遊史，今年1月18日出現呼吸困難、頭暈、頻繁跌倒由救護車送至醫院急診，經醫師診斷有急性腎損傷、敗血症及肺炎並收住負壓隔離病房，使用抗生素治療，醫院1月22日通報並經檢驗確認感染流行性腦脊髓膜炎。

個案自述沒有潛在病史，但住院期間經診斷疑似尚有其他心血管疾病，並且出現血痰，糞便潛血及血紅素偏低情形，住院兩周後在1月31日因病況惡化往生。

流行性腦脊髓膜炎的致病原為腦膜炎雙球菌，其傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者的喉嚨及鼻腔分泌物或飛沫，透過親密或長時間接觸方可有效傳播。

林詠青說，健康者可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，其中僅少數帶菌者會發展成侵襲性疾病，免疫低下者較容易致病，其潛伏期約2至10天，主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、惡心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等症狀，嚴重時可引起肺炎、敗血症及腦膜炎甚至休克死亡，需及時給予抗生素治療。

一歲以下嬰兒，臨床症狀較不典型而不易察覺，常只有發燒、嘔吐症狀，另可能會出現躁動不安、哭叫、不易餵食等症狀，或有囟門突出的情形，但不一定會有頸部僵直等典型腦膜炎症狀。

疾管署說明，依據疾管署監測資料顯示，國內今年累計1例流行性腦脊髓膜炎確定病例，與2016年至2024年同期病例數（介於0至2例）相當，2016年至2024年統計資料顯示，每年累計病例數介於1至12例，個案感染年齡以25至64歲為多（占30%），其次為19至24歲及65歲以上（各占23%）。