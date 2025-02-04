快訊

春節前就送醫…竹聯幫主「么么」黃少岑今早病逝 接班人選受關注

具俊曄現況曝光！喊話友人「為熙媛安息祈禱」 最後一刻滿腦都是她

名表贈英雄！辜仲諒贈中華隊教練團勞力士 解密原來是這款表

今年首例！7旬男呼吸困難頻跌倒 染流腦發病2周過世

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署防疫醫師林詠青說明，今年首例本土流行性腦脊髓膜炎確定病例狀況。記者李青縈／攝影
疾管署防疫醫師林詠青說明，今年首例本土流行性腦脊髓膜炎確定病例狀況。記者李青縈／攝影

疾管署今公布今年國內首例本土流行性腦脊髓膜炎確定病例，疾管署防疫醫師林詠青表示，一名北部70多歲男性，感染行性腦脊髓膜炎後，雖然經過治療但仍在住院兩周後，因為肺炎及呼吸衰竭過世。

林詠青表示，該個案無國外旅遊史，今年1月18日出現呼吸困難、頭暈、頻繁跌倒由救護車送至醫院急診，經醫師診斷有急性腎損傷、敗血症及肺炎並收住負壓隔離病房，使用抗生素治療，醫院1月22日通報並經檢驗確認感染流行性腦脊髓膜炎。

個案自述沒有潛在病史，但住院期間經診斷疑似尚有其他心血管疾病，並且出現血痰，糞便潛血及血紅素偏低情形，住院兩周後在1月31日因病況惡化往生。

流行性腦脊髓膜炎的致病原為腦膜炎雙球菌，其傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者的喉嚨及鼻腔分泌物或飛沫，透過親密或長時間接觸方可有效傳播。

林詠青說，健康者可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，其中僅少數帶菌者會發展成侵襲性疾病，免疫低下者較容易致病，其潛伏期約2至10天，主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、惡心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等症狀，嚴重時可引起肺炎、敗血症及腦膜炎甚至休克死亡，需及時給予抗生素治療。

一歲以下嬰兒，臨床症狀較不典型而不易察覺，常只有發燒、嘔吐症狀，另可能會出現躁動不安、哭叫、不易餵食等症狀，或有囟門突出的情形，但不一定會有頸部僵直等典型腦膜炎症狀。

疾管署說明，依據疾管署監測資料顯示，國內今年累計1例流行性腦脊髓膜炎確定病例，與2016年至2024年同期病例數（介於0至2例）相當，2016年至2024年統計資料顯示，每年累計病例數介於1至12例，個案感染年齡以25至64歲為多（占30%），其次為19至24歲及65歲以上（各占23%）。

疾管署提醒，冬春之際是許多呼吸道疾病好發季節，應儘量避免長時間處於過度擁擠或通風不良的場所，並注意手部及呼吸道衛生，以降低感染機會；倘若出現疑似症狀應儘速就醫，早期診斷治療，避免病情惡化。另籲請醫師提高警覺加強通報，並適時給予抗生素治療。

疾管署提醒，預防流行性腦脊髓膜炎，冬春之際是許多呼吸道疾病好發季節，應儘量避免長時間處於過度擁擠或通風不良的場所，並注意手部及呼吸道衛生，以降低感染機會；倘若出現疑似症狀應儘速就醫，早期診斷治療，避免病情惡化。另籲請醫師提高警覺加強通報，並適時給予治療。圖／疾管署提供
疾管署提醒，預防流行性腦脊髓膜炎，冬春之際是許多呼吸道疾病好發季節，應儘量避免長時間處於過度擁擠或通風不良的場所，並注意手部及呼吸道衛生，以降低感染機會；倘若出現疑似症狀應儘速就醫，早期診斷治療，避免病情惡化。另籲請醫師提高警覺加強通報，並適時給予治療。圖／疾管署提供
疾管署說明，流行性腦脊髓膜炎的致病原為腦膜炎雙球菌，其傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者的喉嚨及鼻腔分泌物或飛沫，透過親密或長時間接觸方可有效傳播。圖／疾管署提供
疾管署說明，流行性腦脊髓膜炎的致病原為腦膜炎雙球菌，其傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者的喉嚨及鼻腔分泌物或飛沫，透過親密或長時間接觸方可有效傳播。圖／疾管署提供

抗生素 疾管署 醫師

延伸閱讀

開工日診所預約爆滿 疾管署：流感疫情比往年高

流感就醫數達十年同期最多 30多歲男染流感住院3周過世

近4年首例！女嬰肉毒桿菌中毒 肢體無力加護病房治療

類流感就診近10年新高 10多歲男併發呼吸衰竭亡

相關新聞

今年首例！7旬男呼吸困難頻跌倒 染流腦發病2周過世

疾管署今公布今年國內首例本土流行性腦脊髓膜炎確定病例，疾管署防疫醫師林詠青表示，一名北部70多歲男性，感染行性腦脊髓膜炎...

流感疫苗排擠效應 新生兒打不到疫苗父母超崩潰

受大S流感死訊影響，全台掀起疫苗搶打潮，原本要打公費流感疫苗的新生兒，卻因排擠效應，打不到疫苗，許多父母上網吐苦水，今天...

二二八連假國道南向車潮為平日1.4倍 高公局推好走路段

今年和平紀念日連假為3天假期，高速公路局預估，連假第1、2日為南向尖峰時段，第2、3日為北向尖峰時段，且南向尖峰最大量約...

感冒搭飛機可能喪失聽力、耳膜破裂！機師教3招平衡機艙壓力

藝人大S赴日旅遊時因流感併發肺炎病逝，有人推測她還在台灣時就已受到感染。一名國外機長指出，若有感冒症狀，建議不要搭乘飛機，「後果可能非常嚴重」。

麻疹中部醫院群聚監測期滿增1例 另有2例越南境外移入

麻疹疫情暫時告一段落，自從去年12月底開始延燒的中部麻疹醫院群聚事件監測期滿。疾管署發言人曾淑慧表示，中部醫院群聚相關包...

輔助駕駛事故頻傳 高公局籲6情況恐失靈最高罰3.6萬

國道1號楊梅休息站上月晚間發生電動車自撞分隔島4死4傷車禍，讓輔助駕駛系統再度引發關注。根據公警局統計，2021至202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。