楊梅休息站3年釀6事故引存廢討論 高公局：有一定需求

國道1號楊梅休息站上月晚間發生電動車自撞分隔島4死4傷車禍，由於同一地點過去3年已發生6起事故，被質疑設計不佳，更衍生楊梅休息站存廢問題。高速公路局副局長彭煥儒今表示，現在很多小型休息站隨時都是客滿，代表有一定需求，若有足夠空間就會盡量提供用路人使用，楊梅休息站相關設計也都符合規範。

國道1號楊梅休息站上月25日晚間發生嚴重車禍，倪姓男子駕駛電動車準備進入休息站時，自撞分隔島起火燃燒，造成4死4傷。高公局北分局統計，該地點近3年已發生6起事故，其中2起為開啟行車輔助系統、3起為分心駕駛。

彭煥儒指出，楊梅休息站主要是服務走高架從基隆端上來的車輛，雖然間隔不算長途，但有些駕駛仍有如廁或休息需求。現在很多小型休息站隨時都是客滿狀態，代表有一定需求。若有足夠空間就會盡量提供用路人使用，楊梅休息站相關設計也都符合規範。

彭煥儒表示，楊梅休息站在春節前發生較嚴重事故，不代表其他地方就不會發生。另也提醒，目前輔助駕駛系統尚未達自動駕駛程度，駕駛人使用輔助駕駛系統時，雙手仍須持續握著方向盤，尤其是進出高速公路交流道、服務區或休息站時，因須變換車道且匝道線形變化較主線為大，建議用路人不要使用輔助駕駛系統，以免對路況辨識失敗而肇致事故。