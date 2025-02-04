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流感疫苗排擠效應 新生兒打不到疫苗父母超崩潰

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市今天各大醫院仍見排隊打疫苗的人潮。記者郭韋綺／翻攝
高雄市今天各大醫院仍見排隊打疫苗的人潮。記者郭韋綺／翻攝

受大S流感死訊影響，全台掀起疫苗搶打潮，原本要打公費流感疫苗新生兒，卻因排擠效應，打不到疫苗，許多父母上網吐苦水，今天被診所告知公費沒了需自費，當下決定掏錢了事，不少網友好奇「新生兒沒有特留份嗎？」

新生兒6個月以上即可施打公費流感疫苗，近日大S流感猝逝成全台焦點，造成民眾搶打流感疫苗，有網友在Threads發文表示，滿7個月的兒子，原本今天要打第二劑，卻被診所告知公費沒了需自費，因為奔波找公費還得向公司請假，最後決定掏錢了事。

貼文一出，引發父母共鳴，有網友留言回覆「自己小孩也受次事件波及，沒辦法打到第二劑疫苗，打了10幾家診所通通都沒有疫苗了」、還有網友表示「小孩生病延後施打流感疫苗，好不容易可以打了，結果沒有疫苗，連要自費都沒有了」。

也有不少網友留言安慰「拍拍」、「辛苦了，跟麻疹疫苗一樣，影響最大的永遠都是老人和小小孩」。但網友好奇發問「新生兒沒有特留份嗎？」內行網友也幫解答表示之前有，去年10月就開始施打，小孩、年長者、醫護人員都會優先施打。

該名網友說，今年1月已經全年齡開放，由於嬰幼兒滿6個月以上才能公費施打，還來不及打就被這次事件影響了。然而，卻有網友不以為然，認為這不是被新聞事件波及，今年1月1日開放全民都可以打公費，依時程本來就有可能打不到。

不過有人留言反問，「從現在起，一直到6、7月，滿6個月的嬰兒打不到疫苗也是被波及嗎？」結果引來不少新生兒父母回應「家裡嫩嬰只能靠周邊的人守護了」。

新生兒 流感疫苗

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