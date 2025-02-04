感冒搭飛機可能喪失聽力、耳膜破裂！機師教3招平衡機艙壓力

藝人大S赴日旅遊時因流感併發肺炎病逝，據報導上月出國前就已被傳染流感。一名國外機長指出，若有感冒症狀，建議不要搭乘飛機，「後果可能非常嚴重」。

根據《鏡報》報導，一名哥倫比亞航空機長加西亞（Jaimes García）在TikTok發布影片表示，感冒時咽鼓管會發炎，而咽鼓管的作用是維持鼓膜內外氣壓的平衡，若在感冒時搭機，發炎的咽鼓管無法維持平衡機艙內的氣壓差，就會引發耳朵疼痛，嚴重的話還會導致氣壓傷（ barotrauma），導致聽覺模糊或喪失聽力，嚴重的話耳膜甚至可能破裂。

加西亞指出，雖然通常乘客們一天只會搭機一次，風險比他們這些一天要飛5、6趟的飛行員來說低很多，但還是要小心，建議乘客備著去充血劑、嚼口香糖、做點運動來平衡壓力。

當然除了乘客健康，飛行員也該把自己的健康視為要務，加西亞自己就因為感冒而請假，「如果受了氣壓傷，可能有一個月無法動彈，那還是請假比較好」。