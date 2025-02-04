北市「這病床」涵蓋率六都倒數 聯醫也未加入中央政策

衛福部2022年推動住院整合照護服務試辦計畫，北市議員張斯綱卻發現，北市試辦病床占急性病床涵蓋率僅4.4%，六都倒數第二，就連聯醫也未參與。衛生局分析各醫療院所是否參與會考量家屬有無需求，聯醫今年將提申請。

北市現有9家醫院參加，依據衛福部核定床數，6家醫學中心包含台大醫院71床、萬芳醫院178床、台北榮總50床、三軍總醫院50床、馬偕醫院50床、新光醫院42床，2家區域醫院為北醫41床、和信治癌中心醫院50床，1家地區醫院關渡醫院45床。

張斯綱說，病患家屬陳情北市聯醫各院區未參與該計畫，導致病患住院期間仍須自行聘請看護，增加家庭經濟負擔，與政策初衷不符。該計畫目標是提升住院期間的照護品質，若醫院未積極申請，將影響市民對公立醫療機構的信賴，也不利於資源公平分配。

他也提及聯醫人力配置問題，近年病房助理人數減少35%，離職率持續偏高，人力比例低於全國平均標準，此將影響護理人員的工作負擔，也可能影響病患住院期間的基本照護需求；要求衛生局與聯醫檢討人力配置並補足病房助理員職缺，並積極申請該計畫。

北市聯醫回應，目前已完成住院整合照護服務計畫撰寫，今年將會提出，同時推動住院病人友善照顧模式，提供1對1及1對多的共聘制度，期能減輕家屬照顧負荷。

聯醫說，2023年起透過多元管道積極招募照顧服務員，採隨到隨考，在網路多媒體平台、校園、鄰里及就業服務站徵才，也加入北市教育局「台北市技術型高中長照人才培育獎助計畫」、與各大專院校長照相關科系洽談產學合作、辦理聯醫照服員自訓自用班等措施。

北市衛生局醫事管理科長陳怡龍表示，該計畫由各醫院直接向衛福部申請，他分析北市各醫院是否參與，會視家屬有無此需求等考量，畢竟院方須配置照護人力、個別詢問民眾有無使用意願。

陳怡龍指出，北市醫院急性一般病床開放床數1萬2975床，從數據來看，北市醫院參與不多，床數涵蓋率4.4%確實低，他舉例萬芳醫院急性一般病床500床就有178床參與計畫，也是北市核定床數最多的醫院，台大醫院僅神經內外科參加共71床。

他說，過往病患照顧都是由家屬自己照料，近年愈來愈多家庭無法做到此事。北市核定床數涵蓋率低，未必代表服務品質不好，因民眾有其他照顧方案；以北市而言，有別於中央計畫是共用的照服員，家屬通常屬意一對一看護的需求較高，甚至有些家中本身就已聘僱外籍看護工，就能直接安排到院照顧。