快訊

春節前就送醫…竹聯幫主「么么」黃少岑今早病逝 接班人選受關注

具俊曄現況曝光！喊話友人「為熙媛安息祈禱」 最後一刻滿腦都是她

名表贈英雄！辜仲諒贈中華隊教練團勞力士 解密原來是這款表

聽新聞
0:00 / 0:00

北市「這病床」涵蓋率六都倒數 聯醫也未加入中央政策

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
衛福部2022年推動住院整合照護服務試辦計畫，北市議員張斯綱發現北市試辦病床占急性病床涵蓋率僅4.4%，六都倒數第二，就連聯醫也未參與。記者林佳彣／攝影
衛福部2022年推動住院整合照護服務試辦計畫，北市議員張斯綱發現北市試辦病床占急性病床涵蓋率僅4.4%，六都倒數第二，就連聯醫也未參與。記者林佳彣／攝影

衛福部2022年推動住院整合照護服務試辦計畫，北市議員張斯綱卻發現，北市試辦病床占急性病床涵蓋率僅4.4%，六都倒數第二，就連聯醫也未參與。衛生局分析各醫療院所是否參與會考量家屬有無需求，聯醫今年將提申請。

北市現有9家醫院參加，依據衛福部核定床數，6家醫學中心包含台大醫院71床、萬芳醫院178床、台北榮總50床、三軍總醫院50床、馬偕醫院50床、新光醫院42床，2家區域醫院為北醫41床、和信治癌中心醫院50床，1家地區醫院關渡醫院45床。

張斯綱說，病患家屬陳情北市聯醫各院區未參與該計畫，導致病患住院期間仍須自行聘請看護，增加家庭經濟負擔，與政策初衷不符。該計畫目標是提升住院期間的照護品質，若醫院未積極申請，將影響市民對公立醫療機構的信賴，也不利於資源公平分配。

他也提及聯醫人力配置問題，近年病房助理人數減少35%，離職率持續偏高，人力比例低於全國平均標準，此將影響護理人員的工作負擔，也可能影響病患住院期間的基本照護需求；要求衛生局與聯醫檢討人力配置並補足病房助理員職缺，並積極申請該計畫。

北市聯醫回應，目前已完成住院整合照護服務計畫撰寫，今年將會提出，同時推動住院病人友善照顧模式，提供1對1及1對多的共聘制度，期能減輕家屬照顧負荷。

聯醫說，2023年起透過多元管道積極招募照顧服務員，採隨到隨考，在網路多媒體平台、校園、鄰里及就業服務站徵才，也加入北市教育局「台北市技術型高中長照人才培育獎助計畫」、與各大專院校長照相關科系洽談產學合作、辦理聯醫照服員自訓自用班等措施。

北市衛生局醫事管理科長陳怡龍表示，該計畫由各醫院直接向衛福部申請，他分析北市各醫院是否參與，會視家屬有無此需求等考量，畢竟院方須配置照護人力、個別詢問民眾有無使用意願。

陳怡龍指出，北市醫院急性一般病床開放床數1萬2975床，從數據來看，北市醫院參與不多，床數涵蓋率4.4%確實低，他舉例萬芳醫院急性一般病床500床就有178床參與計畫，也是北市核定床數最多的醫院，台大醫院僅神經內外科參加共71床。

他說，過往病患照顧都是由家屬自己照料，近年愈來愈多家庭無法做到此事。北市核定床數涵蓋率低，未必代表服務品質不好，因民眾有其他照顧方案；以北市而言，有別於中央計畫是共用的照服員，家屬通常屬意一對一看護的需求較高，甚至有些家中本身就已聘僱外籍看護工，就能直接安排到院照顧。

人力 北市 衛生局

延伸閱讀

議員指北市未加入住院照護計畫 聯醫：近期將申請

政院宣布公務機關禁DeepSeek 蔣萬安曝北市早超前部署

大S死訊引民眾恐慌 北市流感疫苗1天接種6千劑…今天打完就沒了

公費流感疫苗接種熱度增 北市上午剩6200劑將用罄

相關新聞

今年首例！7旬男呼吸困難頻跌倒 染流腦發病2周過世

疾管署今公布今年國內首例本土流行性腦脊髓膜炎確定病例，疾管署防疫醫師林詠青表示，一名北部70多歲男性，感染行性腦脊髓膜炎...

流感疫苗排擠效應 新生兒打不到疫苗父母超崩潰

受大S流感死訊影響，全台掀起疫苗搶打潮，原本要打公費流感疫苗的新生兒，卻因排擠效應，打不到疫苗，許多父母上網吐苦水，今天...

二二八連假國道南向車潮為平日1.4倍 高公局推好走路段

今年和平紀念日連假為3天假期，高速公路局預估，連假第1、2日為南向尖峰時段，第2、3日為北向尖峰時段，且南向尖峰最大量約...

感冒搭飛機可能喪失聽力、耳膜破裂！機師教3招平衡機艙壓力

藝人大S赴日旅遊時因流感併發肺炎病逝，有人推測她還在台灣時就已受到感染。一名國外機長指出，若有感冒症狀，建議不要搭乘飛機，「後果可能非常嚴重」。

麻疹中部醫院群聚監測期滿增1例 另有2例越南境外移入

麻疹疫情暫時告一段落，自從去年12月底開始延燒的中部麻疹醫院群聚事件監測期滿。疾管署發言人曾淑慧表示，中部醫院群聚相關包...

輔助駕駛事故頻傳 高公局籲6情況恐失靈最高罰3.6萬

國道1號楊梅休息站上月晚間發生電動車自撞分隔島4死4傷車禍，讓輔助駕駛系統再度引發關注。根據公警局統計，2021至202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。