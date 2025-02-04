大S效應…桃園打公費流感疫苗熱 還有2萬多劑、燈會也能打

大S和家人到日本旅遊因流感併發肺炎不幸病逝，引發台灣搶打流感疫苗，桃園市衛生局昨天統計還有2萬8765劑公費流感疫苗，今天中午統計約2.4萬劑，對於民眾反映診所沒疫苗可打，衛生局說明疫苗已經配發給合約診所醫院衛生所，民眾送可以上官網預約。

另外，台灣燈會在桃園7日（周五）登場至23日，衛生局會在服務台設疫苗接種站，包括流感公費流感和新冠疫苗服務民眾。

衛生局呼籲民眾，尤其65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，如尚未接種疫苗者應儘速接種，保護自己的健康，也提醒外出時除了需要注意保暖外，可配戴口罩並保持良好衛生習慣，才保護自己不被病毒感染。

衛生局提醒，市民朋友可以到衛生局網站疫苗接種預約平台預約 或 前往衛生所及流感疫苗接種合約院所接種，接種前可先電洽。網路預約先上衛生局官網首頁，點選「業務資訊」後選「預防接種（流感疫苗）就可以查詢及安排接種公費流感疫苗。

部分衛生所昨天、今天都有民眾洽詢打流感疫苗，衛生所都會協助打疫苗。有些診所因為公費、自費疫苗過年前已經打完，衛生局提醒民眾先上網預約，或查閱合約醫院診所先電話詢問以免撲空。