快訊

春節前就送醫…竹聯幫主「么么」黃少岑今早病逝 接班人選受關注

具俊曄現況曝光！喊話友人「為熙媛安息祈禱」 最後一刻滿腦都是她

名表贈英雄！辜仲諒贈中華隊教練團勞力士 解密原來是這款表

聽新聞
0:00 / 0:00

大S效應…桃園打公費流感疫苗熱 還有2萬多劑、燈會也能打

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園詢問打公費疫苗人多，圖為去年10月第一波打疫苗畫面。圖／聯合報資料庫
桃園詢問打公費疫苗人多，圖為去年10月第一波打疫苗畫面。圖／聯合報資料庫

大S和家人到日本旅遊因流感併發肺炎不幸病逝，引發台灣搶打流感疫苗，桃園市衛生局昨天統計還有2萬8765劑公費流感疫苗，今天中午統計約2.4萬劑，對於民眾反映診所沒疫苗可打，衛生局說明疫苗已經配發給合約診所醫院衛生所，民眾送可以上官網預約。

另外，台灣燈會在桃園7日（周五）登場至23日，衛生局會在服務台設疫苗接種站，包括流感公費流感和新冠疫苗服務民眾。

衛生局呼籲民眾，尤其65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，如尚未接種疫苗者應儘速接種，保護自己的健康，也提醒外出時除了需要注意保暖外，可配戴口罩並保持良好衛生習慣，才保護自己不被病毒感染。

衛生局提醒，市民朋友可以到衛生局網站疫苗接種預約平台預約 或 前往衛生所及流感疫苗接種合約院所接種，接種前可先電洽。網路預約先上衛生局官網首頁，點選「業務資訊」後選「預防接種（流感疫苗）就可以查詢及安排接種公費流感疫苗。

部分衛生所昨天、今天都有民眾洽詢打流感疫苗，衛生所都會協助打疫苗。有些診所因為公費、自費疫苗過年前已經打完，衛生局提醒民眾先上網預約，或查閱合約醫院診所先電話詢問以免撲空。

流感疫苗 燈會 衛生局 衛生所

延伸閱讀

大S流感病逝 台南公費疫苗被預約光…致電詢問增2成

高雄診所爆人潮 護理師「每2分鐘接一次電話」全問流感疫苗

影／高雄80.4萬人施打公費流感疫苗 衛生局籲慎防大流行

打疫苗為何仍中流感？ 醫曝原因：最重要是避免重症及住院

相關新聞

今年首例！7旬男呼吸困難頻跌倒 染流腦發病2周過世

疾管署今公布今年國內首例本土流行性腦脊髓膜炎確定病例，疾管署防疫醫師林詠青表示，一名北部70多歲男性，感染行性腦脊髓膜炎...

流感疫苗排擠效應 新生兒打不到疫苗父母超崩潰

受大S流感死訊影響，全台掀起疫苗搶打潮，原本要打公費流感疫苗的新生兒，卻因排擠效應，打不到疫苗，許多父母上網吐苦水，今天...

二二八連假國道南向車潮為平日1.4倍 高公局推好走路段

今年和平紀念日連假為3天假期，高速公路局預估，連假第1、2日為南向尖峰時段，第2、3日為北向尖峰時段，且南向尖峰最大量約...

感冒搭飛機可能喪失聽力、耳膜破裂！機師教3招平衡機艙壓力

藝人大S赴日旅遊時因流感併發肺炎病逝，有人推測她還在台灣時就已受到感染。一名國外機長指出，若有感冒症狀，建議不要搭乘飛機，「後果可能非常嚴重」。

麻疹中部醫院群聚監測期滿增1例 另有2例越南境外移入

麻疹疫情暫時告一段落，自從去年12月底開始延燒的中部麻疹醫院群聚事件監測期滿。疾管署發言人曾淑慧表示，中部醫院群聚相關包...

輔助駕駛事故頻傳 高公局籲6情況恐失靈最高罰3.6萬

國道1號楊梅休息站上月晚間發生電動車自撞分隔島4死4傷車禍，讓輔助駕駛系統再度引發關注。根據公警局統計，2021至202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。