個別醫院總額新制上路 健保署長石崇良曝健保破產關鍵

健保總額今年突破9000億元大關，但健保點值偏低，醫事人員多認為工作血汗，得不到合理報酬，但統計未來7年間，全國醫院病床數將增加1.1萬多張。衛福部健保署長石崇良今天說，健保總額制度再不改善，將加速健保破產及保費上漲壓力，健保署今年推動「個別醫院前瞻式預算」新制，期待醫院調漲醫護人員薪資福利，並降低每人平均就醫次數。

健保署今年正式上路「個別醫院前瞻式預算」，全名為「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」。石崇良說，醫院前瞻式預算為事先給予一定額度，超額部分依三階段打折給付，但如果醫院醫療衝量超過一定設定額度，將不予支付，抑制就醫人數無限成長，台北區於第二季實施。

個別醫院前瞻式預算選擇今年上路，石崇良說，主因是健保總額逐年上漲，2023年健保總額為8364億元，2024年增加391億元，達到8755億元，今年總額更高達9286億元，另以公務預算支應癌藥專款50億元、罕藥20億元、以及代謝症候群計劃等111億元，讓實質總額為9467億元，較2024年增加712億元，為2024年增加金額近2倍，進而研擬精進總額資源配置。

石崇良指出，健保總額雖然逐年增加，但從今年開始的未來7年內，全國病床數將會增加1萬1124張，增幅為14.63%，如果未實施個別醫院前瞻式預算，病床數增加將會速健保破產，以及健保費上漲的壓力。他說，今年新制上路後，期待改變醫療院所更可以調漲醫護人員薪資、平衡門住診比率、降低每人平均就醫次數，依健保署統計，每人一年門診就醫次數平均14.3次，創下近4年新高。

依健保署統計，各分區醫學中心成長比較分析，以台北區來說，民國108年門診醫療點數占率為56%，112年占率為56.7%；中區分別為54.9%及54.7%，均超過平均值54.1％及54.5％，期待目標值為降低至50%，希望能達到門、住診醫療點數占率各占50%的目標。

至於，外界擔心個別醫院前瞻式預算，會不會引發醫院拒絕病人、出現醫療人球？石崇良說，新制是從南區執行經驗擴大到全國，南區已實施3年，透過設定合理的醫療成長率，以及就醫人數重於人次，另住院重於門診等不同權重的給付公式，防止醫療院所不收治新的病人，或是重門診、輕住院。目前也與台北區達成共識，在剛性需求（特定排除列計）項目將不會設定上限，讓醫院沒有拒收急重症患者的理由，防止出現醫療人球問題。