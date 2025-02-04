快訊

春節前就送醫…竹聯幫主「么么」黃少岑今早病逝 接班人選受關注

具俊曄現況曝光！喊話友人「為熙媛安息祈禱」 最後一刻滿腦都是她

名表贈英雄！辜仲諒贈中華隊教練團勞力士 解密原來是這款表

聽新聞
0:00 / 0:00

個別醫院總額新制上路 健保署長石崇良曝健保破產關鍵

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署長石崇良今天說，未來7年間全國醫院病床數更會增加1.1萬多張，健保總額制度再不改善，將加速健保破產及保費上漲壓力。記者沈能元／攝影
衛福部健保署長石崇良今天說，未來7年間全國醫院病床數更會增加1.1萬多張，健保總額制度再不改善，將加速健保破產及保費上漲壓力。記者沈能元／攝影

健保總額今年突破9000億元大關，但健保點值偏低，醫事人員多認為工作血汗，得不到合理報酬，但統計未來7年間，全國醫院病床數將增加1.1萬多張。衛福部健保署石崇良今天說，健保總額制度再不改善，將加速健保破產及保費上漲壓力，健保署今年推動「個別醫院前瞻式預算」新制，期待醫院調漲醫護人員薪資福利，並降低每人平均就醫次數。

健保署今年正式上路「個別醫院前瞻式預算」，全名為「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」。石崇良說，醫院前瞻式預算為事先給予一定額度，超額部分依三階段打折給付，但如果醫院醫療衝量超過一定設定額度，將不予支付，抑制就醫人數無限成長，台北區於第二季實施。

個別醫院前瞻式預算選擇今年上路，石崇良說，主因是健保總額逐年上漲，2023年健保總額為8364億元，2024年增加391億元，達到8755億元，今年總額更高達9286億元，另以公務預算支應癌藥專款50億元、罕藥20億元、以及代謝症候群計劃等111億元，讓實質總額為9467億元，較2024年增加712億元，為2024年增加金額近2倍，進而研擬精進總額資源配置。

石崇良指出，健保總額雖然逐年增加，但從今年開始的未來7年內，全國病床數將會增加1萬1124張，增幅為14.63%，如果未實施個別醫院前瞻式預算，病床數增加將會速健保破產，以及健保費上漲的壓力。他說，今年新制上路後，期待改變醫療院所更可以調漲醫護人員薪資、平衡門住診比率、降低每人平均就醫次數，依健保署統計，每人一年門診就醫次數平均14.3次，創下近4年新高。

依健保署統計，各分區醫學中心成長比較分析，以台北區來說，民國108年門診醫療點數占率為56%，112年占率為56.7%；中區分別為54.9%及54.7%，均超過平均值54.1％及54.5％，期待目標值為降低至50%，希望能達到門、住診醫療點數占率各占50%的目標。

至於，外界擔心個別醫院前瞻式預算，會不會引發醫院拒絕病人、出現醫療人球？石崇良說，新制是從南區執行經驗擴大到全國，南區已實施3年，透過設定合理的醫療成長率，以及就醫人數重於人次，另住院重於門診等不同權重的給付公式，防止醫療院所不收治新的病人，或是重門診、輕住院。目前也與台北區達成共識，在剛性需求（特定排除列計）項目將不會設定上限，讓醫院沒有拒收急重症患者的理由，防止出現醫療人球問題。

保費 健保 健保總額制度 健保署 健保點值 石崇良 醫學中心 醫護人員

延伸閱讀

醫學中心評鑑出爐 義大醫院升級成為全台第23家醫學中心

陳昭姿條款 健保署年後預告修法禁民代擔任專家委員

在宅急症照顧擴大 Q2納安寧個案、颱風天加碼護理費

在宅急症照護將擴大適用 颱風假日出勤護理費增

相關新聞

今年首例！7旬男呼吸困難頻跌倒 染流腦發病2周過世

疾管署今公布今年國內首例本土流行性腦脊髓膜炎確定病例，疾管署防疫醫師林詠青表示，一名北部70多歲男性，感染行性腦脊髓膜炎...

流感疫苗排擠效應 新生兒打不到疫苗父母超崩潰

受大S流感死訊影響，全台掀起疫苗搶打潮，原本要打公費流感疫苗的新生兒，卻因排擠效應，打不到疫苗，許多父母上網吐苦水，今天...

二二八連假國道南向車潮為平日1.4倍 高公局推好走路段

今年和平紀念日連假為3天假期，高速公路局預估，連假第1、2日為南向尖峰時段，第2、3日為北向尖峰時段，且南向尖峰最大量約...

感冒搭飛機可能喪失聽力、耳膜破裂！機師教3招平衡機艙壓力

藝人大S赴日旅遊時因流感併發肺炎病逝，有人推測她還在台灣時就已受到感染。一名國外機長指出，若有感冒症狀，建議不要搭乘飛機，「後果可能非常嚴重」。

麻疹中部醫院群聚監測期滿增1例 另有2例越南境外移入

麻疹疫情暫時告一段落，自從去年12月底開始延燒的中部麻疹醫院群聚事件監測期滿。疾管署發言人曾淑慧表示，中部醫院群聚相關包...

輔助駕駛事故頻傳 高公局籲6情況恐失靈最高罰3.6萬

國道1號楊梅休息站上月晚間發生電動車自撞分隔島4死4傷車禍，讓輔助駕駛系統再度引發關注。根據公警局統計，2021至202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。