B流感也奪命 疾管署：30歲男兩度篩陰衝急診救不回

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎日前在日本病逝，享年48歲，引發外界關注流感疫情。

防疫醫師林詠青表示，一名中部未滿10歲男童，沒有潛在疾病也沒有接種本季流感疫苗，1月中旬先咳嗽、流鼻水、嘔吐、高燒40度等症狀，快篩為A型流感， 但在醫院出現眼睛上吊、肢體抽搐、頸部僵持等症狀評估流感併發重症，因此收治加護病房。男童症狀改善1周後康復出院，由於家中接觸者有多人出現上呼吸道感染症狀，不排除是家戶感染。

另一位為南部30多歲男性，但因為感染B型流感跟肺部黴菌死亡。林詠青說，該個案沒有潛在疾病，也沒有接種本季流感疫苗，12月底先發燒、咳嗽有痰、呼吸急速，但診所快篩陰性，因此僅拿症狀治療藥物後返家，但隔幾天後又到急診就醫，快篩仍是陰性，但是電腦斷層已經顯示肺炎，透過PCR才驗出感染B流，住院期間血氧偏低，雖收住加護病房，但惡化，住院1個月後過世。

截至今年2月3日止，113年度流感疫苗接種計畫共計接種642.5萬劑（疫苗使用率97.5%），尚餘公費疫苗16.2萬劑；另公費流感抗病毒藥劑本流感季總使用量為22.3萬盒，上周使用量為2萬人次，目前尚有儲備量278.2萬人份，約占全人口數11.9%，其中35.6萬人份已鋪貨至各衛生局/所、合約醫療院所。

昨日流感疫苗施打近4萬劑，寫下去年11月9日以來新高；目前僅剩下16萬劑，至於未來是否會再採購公費疫苗？疾管署發言人曾淑慧表示，目前持續監測中，除了公費疫苗外，自費市場尚有40萬劑，民眾有需要可以洽詢；另根據預估本周流感疫情會上升，但最快下周疫情會反轉下降。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，今年第4周（1月19日至25日）及春節期間第5周（1月26日至2月1日）類流感門急診就診分別約16萬2千人次及9萬1千人次；其中第4周就診人次為近十個流感季最高。第5周因逢春節連假，多數門診休診，門急診就診人次為9萬1436人次，預期連假結束後就診人次將回升1至2周再逐漸下降。

依實驗室監測資料顯示，目前社區流感病毒以A型H1N1為主，與本季接種流感疫苗株相符。近2周（1月21日至2月3日）新增142例重症病例，25例死亡，新增病例數及死亡數均以感染H1N1為多。

國際疫情部分，李佳琳表示，北半球流感仍處流行期，其中鄰近國家及地區中，香港疫情上升，新加坡、中國、日本持平或下降，韓國雖下降，但仍高於閾值；歐洲及北美洲國家則持續上升，各國主要流行型別以A型H1N1為主，美國則為A型H1N1及H3N2共同流行。

疾管署呼籲，近日冷氣團發威，預估周五將有下一波冷空氣接力來襲，易提高呼吸道傳染病發生機率，加上春節假日出遊、近日元宵燈節活動等人群聚集頻率增加，疫情傳播風險上升，須持續注意重症病例發生風險，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，降低感染後發生重症和死亡風險。

民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通（https://antiflu.cdc.gov.tw/)、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。