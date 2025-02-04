快訊

春節前就送醫…竹聯幫主「么么」黃少岑今早病逝 接班人選受關注

具俊曄現況曝光！喊話友人「為熙媛安息祈禱」 最後一刻滿腦都是她

名表贈英雄！辜仲諒贈中華隊教練團勞力士 解密原來是這款表

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵公司化首年虧損137.9億創新高 5日討論票價調漲

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵原預估113年虧損約120億，但實際虧損金額高達137.9億，不僅創歷史新高，也比原先預期多了近18億元。聯合報系資料照
台鐵原預估113年虧損約120億，但實際虧損金額高達137.9億，不僅創歷史新高，也比原先預期多了近18億元。聯合報系資料照

台鐵公司去年掛牌，原預估公司成立首年營運虧損約74多億元，去年12月估虧損恐達120億元，但根據最新財務資訊，實際虧損高達137.9億元，創歷史新高，比去年底預估多了近18億元。台鐵表示，票箱收入受0403花蓮地震影響不如預期，去年底又新增職工福利金，但也強調其中配合執行政策金額高達199.53億元，損益才呈現虧損。

台鐵企業工會秘書長吳長智表示，明天下午2時將召開董事會，屆時將會討論備受關注的票價調漲及資產投資等相關議題。對於票價調漲，工會表示，基於民生問題不願支持調漲，但若從實際面上討論，台鐵公司虧損漸大，依照現在狀況，至少需3年才能從虧損狀態跳出，因此也不反對任何增加現金流的方案；據了解，明天若順利通過票價調漲，台鐵預計周四召開記者會說明。

針對台鐵公司盈虧部分，台鐵表示，原本公司成立時預估虧損74多億元，去年12月底再估可能達到120億元，但根據113年營運報告，票箱收入原預計有185億元，然而受到0403花蓮大地震影響，實際收入僅174億元，但客運量平均每日達64.77萬人次，比2023年增加7.8％，累計客運人次達2.37億，客運收入約174億元，較2023年增加7.01億元。

台鐵進一步指出，去年首度提撥職工福利金23億元，其他虧損原因還包含凍漲30年未調整的票價、公司成立時相關資產移轉規費2億元等；另外，人事成本也有增加，還要加上額外增加的危險津貼、夜點費等；台鐵自2021年起，每年虧損均破百億，2021年虧損119億元、2022年111億元、2023年114元、2024年137.9億元，創歷史新高，根據114年預算編列，預估2025年將虧損86.9億元，票箱收入189.7億元。

台鐵表示，113年帳面虧損137億元，但其中配合執行政策金額高達199.53億元，也就是說台鐵其實有盈餘，只是配合政策因素，損益才成呈現虧損。

此外，113年附屬事業營收為46.44億元，比2023年增加9.3％；便當及商品收入為8.63億元，比2023年增加12.8％；資產開發收入為37.81億元，比2023年增加8.5％。

台鐵公司化 票價 調漲

延伸閱讀

台鐵公司掛牌首年虧損137.9億元 史上最高

桃園觀光景點排名洗牌 第一名異軍突起！千萬人造訪

影／高雄五甲關帝廟開出全台第1支蛇年國運籤 籤運曝光

超大雞腿便當只要65元！月底不吃土 這裡還有稀有的「均一價65元便當店」 高CP值被在地人推爆必回購

相關新聞

今年首例！7旬男呼吸困難頻跌倒 染流腦發病2周過世

疾管署今公布今年國內首例本土流行性腦脊髓膜炎確定病例，疾管署防疫醫師林詠青表示，一名北部70多歲男性，感染行性腦脊髓膜炎...

流感疫苗排擠效應 新生兒打不到疫苗父母超崩潰

受大S流感死訊影響，全台掀起疫苗搶打潮，原本要打公費流感疫苗的新生兒，卻因排擠效應，打不到疫苗，許多父母上網吐苦水，今天...

二二八連假國道南向車潮為平日1.4倍 高公局推好走路段

今年和平紀念日連假為3天假期，高速公路局預估，連假第1、2日為南向尖峰時段，第2、3日為北向尖峰時段，且南向尖峰最大量約...

感冒搭飛機可能喪失聽力、耳膜破裂！機師教3招平衡機艙壓力

藝人大S赴日旅遊時因流感併發肺炎病逝，有人推測她還在台灣時就已受到感染。一名國外機長指出，若有感冒症狀，建議不要搭乘飛機，「後果可能非常嚴重」。

麻疹中部醫院群聚監測期滿增1例 另有2例越南境外移入

麻疹疫情暫時告一段落，自從去年12月底開始延燒的中部麻疹醫院群聚事件監測期滿。疾管署發言人曾淑慧表示，中部醫院群聚相關包...

輔助駕駛事故頻傳 高公局籲6情況恐失靈最高罰3.6萬

國道1號楊梅休息站上月晚間發生電動車自撞分隔島4死4傷車禍，讓輔助駕駛系統再度引發關注。根據公警局統計，2021至202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。