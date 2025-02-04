台鐵公司化首年虧損137.9億創新高 5日討論票價調漲

台鐵公司去年掛牌，原預估公司成立首年營運虧損約74多億元，去年12月估虧損恐達120億元，但根據最新財務資訊，實際虧損高達137.9億元，創歷史新高，比去年底預估多了近18億元。台鐵表示，票箱收入受0403花蓮地震影響不如預期，去年底又新增職工福利金，但也強調其中配合執行政策金額高達199.53億元，損益才呈現虧損。

台鐵企業工會秘書長吳長智表示，明天下午2時將召開董事會，屆時將會討論備受關注的票價調漲及資產投資等相關議題。對於票價調漲，工會表示，基於民生問題不願支持調漲，但若從實際面上討論，台鐵公司虧損漸大，依照現在狀況，至少需3年才能從虧損狀態跳出，因此也不反對任何增加現金流的方案；據了解，明天若順利通過票價調漲，台鐵預計周四召開記者會說明。

針對台鐵公司盈虧部分，台鐵表示，原本公司成立時預估虧損74多億元，去年12月底再估可能達到120億元，但根據113年營運報告，票箱收入原預計有185億元，然而受到0403花蓮大地震影響，實際收入僅174億元，但客運量平均每日達64.77萬人次，比2023年增加7.8％，累計客運人次達2.37億，客運收入約174億元，較2023年增加7.01億元。

台鐵進一步指出，去年首度提撥職工福利金23億元，其他虧損原因還包含凍漲30年未調整的票價、公司成立時相關資產移轉規費2億元等；另外，人事成本也有增加，還要加上額外增加的危險津貼、夜點費等；台鐵自2021年起，每年虧損均破百億，2021年虧損119億元、2022年111億元、2023年114元、2024年137.9億元，創歷史新高，根據114年預算編列，預估2025年將虧損86.9億元，票箱收入189.7億元。

台鐵表示，113年帳面虧損137億元，但其中配合執行政策金額高達199.53億元，也就是說台鐵其實有盈餘，只是配合政策因素，損益才成呈現虧損。

此外，113年附屬事業營收為46.44億元，比2023年增加9.3％；便當及商品收入為8.63億元，比2023年增加12.8％；資產開發收入為37.81億元，比2023年增加8.5％。