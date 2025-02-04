台北國際書展開幕宣傳費遭刪 文化部長李遠籲：大家一起宣傳書展

台北國際書展今天開幕。文化部長李遠表示，今年媒體宣傳費遭刪減，他決定靠自己「昨天就發了2篇臉書宣傳書展」，希望邀請全國民眾一起到書展「一起幫我們宣傳」。本屆數位主題館中以義大利經典作家卡爾維諾的著作《如果在冬夜，一個旅人》作為延伸概念，策劃一場AI與8位作家的協作，他也親自參與寫了一篇小說。

李遠表示，將會持續透過扶植青年創作及繪本與圖文書創作、舉辦首屆「台灣國際兒少書展」、「T-comics新台漫時代」提升臺漫產業、舉辦創新書市、推動出版產業數位轉型等一系列措施支持出版產業，並且透過如本次書展的「Books From Taiwan」計畫，邀請國際買家來臺，讓臺灣的文學、漫畫、繪本走進全世界。

台北書展基金會董事長吳韻儀表示，台北國際書展不僅是一場盛會，更是台灣文化一個重要的展演平台，所有參與書展的出版社卯足全力，舉辦超過1000場的活動，讓大家走進書展就像開啟一個福袋。「台灣不只是大家所認識到的一個地名。」吳韻儀表示，台北國際書展舉辦最大的目的是期盼大家透過出版看到台灣是有溫度、有情緒、有情感、有夢想的一群人，「我們會創造自己的未來」。

義大利出版協會國際關係部主任寶拉瑟吉提到，亞洲是義大利出版協會繼歐洲市場後第2個主要銷售出版版權的地區，對於義大利來說，參與台北國際書展是一個非凡的機會，也是法蘭克福書展之後後重要的一站。

文化部表示，2025年台北國際書展有來自29國、國內外504家出版社參與。今年開始，除原有16-22歲1200點文化幣，文化部加碼推出13-15歲也能領到600點，在書展期間除18歲以下免票入場，18至22歲青年憑文化幣也可享免費入場，使用文化幣消費享2點送1點優惠；2月4日至8日也將發放門票全額抵用金，希望全國民眾一同進場參與文化體驗活動。