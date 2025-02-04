大S流感病逝 台南公費疫苗被預約光…致電詢問增2成
大S（徐熙媛）因流感併發肺炎日本過世，引發民眾搶打疫苗，台南市昨天原有公費疫苗庫存量約7000多劑，短短不到3小時就被預約一空，不少民眾轉而向大醫院致電詢問流感疫苗接種，其中，奇美醫院表示，相較平日，這2天確實有較多民眾來電詢問，約增加2成。
據悉，奇美醫院目前尚有2種自費流感疫苗，但自費價格每劑約920元至1450元不等，自費庫存量充足，然而民眾雖詢問度高，但自費施打人數並未明顯增加。
另外，柳營區衛生所因應轄內年長者居多，普遍不習慣使用網路預約平台，為避免公費流感疫苗過期浪費，採取現場排隊、隨到隨打措施，這兩天詢問接種疫苗的民眾不少，衛生所經盤點後目前公費疫苗庫存僅剩100劑，昨晚也公告5日上午門診時段將開放接種成人流感疫苗。
南市衛生局表示，台南去年10月起積極推動流感疫苗接種作業，透過各社區場域、機構、學校等，積極設站並與各醫院密切配合，提供民眾最大接種服務，其中65歲長者接種率達49.6%、疫苗使用率為99%，皆為6都第一。
衛生局提到，目前台南流感疫苗所餘數量皆已全數撥配至合約院所，如公費疫苗預約用罄，市民可洽醫療院所選擇自費接種流感疫苗，確保自身健康；除流感疫苗外，接種JN.1新冠及肺炎鏈球菌疫苗也是預防呼吸道傳染病的重要方法。
衛生局提醒，符合資格的市民可至合約院所接種，或透過疫苗預約平台預約，降低感染後發展為重症或併發肺炎的風險。另外，若出現類流感危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應盡速就醫，把握用藥時機。
此外，衛生局指出，根據美國疾病管制中心報告資料，接種流感疫苗，發生局部副作用的機率約15％至20％，主要為注射部位的紅、腫、癢、痛等，而發燒、身體不適等症狀並不常發生，其他較為嚴重的症狀極為罕見，不過施打疫苗仍需留意自身健康狀況，同時應勤洗手、配戴口罩，共同防範病毒傳播。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言