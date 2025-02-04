大S流感病逝 台南公費疫苗被預約光…致電詢問增2成

大S（徐熙媛）因流感併發肺炎日本過世，引發民眾搶打疫苗，台南市昨天原有公費疫苗庫存量約7000多劑，短短不到3小時就被預約一空，不少民眾轉而向大醫院致電詢問流感疫苗接種，其中，奇美醫院表示，相較平日，這2天確實有較多民眾來電詢問，約增加2成。

據悉，奇美醫院目前尚有2種自費流感疫苗，但自費價格每劑約920元至1450元不等，自費庫存量充足，然而民眾雖詢問度高，但自費施打人數並未明顯增加。

另外，柳營區衛生所因應轄內年長者居多，普遍不習慣使用網路預約平台，為避免公費流感疫苗過期浪費，採取現場排隊、隨到隨打措施，這兩天詢問接種疫苗的民眾不少，衛生所經盤點後目前公費疫苗庫存僅剩100劑，昨晚也公告5日上午門診時段將開放接種成人流感疫苗。

南市衛生局表示，台南去年10月起積極推動流感疫苗接種作業，透過各社區場域、機構、學校等，積極設站並與各醫院密切配合，提供民眾最大接種服務，其中65歲長者接種率達49.6%、疫苗使用率為99%，皆為6都第一。

衛生局提到，目前台南流感疫苗所餘數量皆已全數撥配至合約院所，如公費疫苗預約用罄，市民可洽醫療院所選擇自費接種流感疫苗，確保自身健康；除流感疫苗外，接種JN.1新冠及肺炎鏈球菌疫苗也是預防呼吸道傳染病的重要方法。

衛生局提醒，符合資格的市民可至合約院所接種，或透過疫苗預約平台預約，降低感染後發展為重症或併發肺炎的風險。另外，若出現類流感危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應盡速就醫，把握用藥時機。