快訊

春節前就送醫…竹聯幫主「么么」黃少岑今早病逝 接班人選受關注

具俊曄現況曝光！喊話友人「為熙媛安息祈禱」 最後一刻滿腦都是她

名表贈英雄！辜仲諒贈中華隊教練團勞力士 解密原來是這款表

彰化縣公費流感疫苗「打完了」可到鄰近縣市洽詢或打自費

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣剩除的公費流感疫苗預定今天全部打完，衛生局呼籲尚未接種高風險族群，可至鄰近縣市洽詢公費疫苗接種資訊或自費疫苗。圖／衛生局提供
彰化縣剩除的公費流感疫苗預定今天全部打完，衛生局呼籲尚未接種高風險族群，可至鄰近縣市洽詢公費疫苗接種資訊或自費疫苗。圖／衛生局提供

藝人大S因感染流感在日本病逝，造成國內搶打流感疫苗彰化縣剩餘的公費流感疫苗預定今天全部打完。衛生局表示，疾病管制署已公告擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少重症與死亡發生。

彰化縣衛生局表示，彰化縣公費流感疫苗自10月1日起迄今，因民眾接種踴躍，採購流感疫苗35萬8130劑已在今天用罄。衛生局呼籲尚未接種高風險族群，可至鄰近縣市洽詢公費疫苗接種資訊或自費疫苗，並注意呼吸道咳嗽禮節等防護措施以降低感染風險。

衛生局表示，國內流感疫情仍處於流行期，流感症狀除一般感冒的喉嚨痛、打噴嚏、鼻塞、流鼻水外，還有高燒、倦怠、肌肉痠痛等症狀，其病程可長達7到14天，呼籲民眾如出現前項症狀，應盡速就醫、盡早用藥。

如果未施打流感疫苗也毋須恐慌，衛生局表示，疾病管制署已公告擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少重症與死亡的發生。彰化縣公費流感抗病毒藥劑合約醫療院所可至彰化縣衛生局網頁查詢（ttps://www.chshb.gov.tw/taxonomy/term/68）。

衛生局呼籲，現仍為呼吸道傳染病好發季節，民眾除接種疫苗，應養成良好衛生習慣如勤洗手、戴口罩，避免前往人潮擁擠場所，並留意自身健康狀況如出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉酸痛、倦怠等症狀，盡速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會。

彰化縣剩除的公費流感疫苗預定今天全部打完，衛生局呼籲尚未接種高風險族群，可至鄰近縣市洽詢公費疫苗接種資訊或自費疫苗。圖／衛生局提供
彰化縣剩除的公費流感疫苗預定今天全部打完，衛生局呼籲尚未接種高風險族群，可至鄰近縣市洽詢公費疫苗接種資訊或自費疫苗。圖／衛生局提供
彰化縣剩除的公費流感疫苗預定今天全部打完，衛生局呼籲尚未接種高風險族群，可至鄰近縣市洽詢公費疫苗接種資訊或自費疫苗。圖／衛生局提供
彰化縣剩除的公費流感疫苗預定今天全部打完，衛生局呼籲尚未接種高風險族群，可至鄰近縣市洽詢公費疫苗接種資訊或自費疫苗。圖／衛生局提供

彰化 流感疫苗 衛生局

延伸閱讀

高雄診所爆人潮 護理師「每2分鐘接一次電話」全問流感疫苗

影／高雄80.4萬人施打公費流感疫苗 衛生局籲慎防大流行

打疫苗為何仍中流感？ 醫曝原因：最重要是避免重症及住院

花蓮公費流感疫苗剩千餘劑 高風險族群快接種

相關新聞

今年首例！7旬男呼吸困難頻跌倒 染流腦發病2周過世

疾管署今公布今年國內首例本土流行性腦脊髓膜炎確定病例，疾管署防疫醫師林詠青表示，一名北部70多歲男性，感染行性腦脊髓膜炎...

流感疫苗排擠效應 新生兒打不到疫苗父母超崩潰

受大S流感死訊影響，全台掀起疫苗搶打潮，原本要打公費流感疫苗的新生兒，卻因排擠效應，打不到疫苗，許多父母上網吐苦水，今天...

二二八連假國道南向車潮為平日1.4倍 高公局推好走路段

今年和平紀念日連假為3天假期，高速公路局預估，連假第1、2日為南向尖峰時段，第2、3日為北向尖峰時段，且南向尖峰最大量約...

感冒搭飛機可能喪失聽力、耳膜破裂！機師教3招平衡機艙壓力

藝人大S赴日旅遊時因流感併發肺炎病逝，有人推測她還在台灣時就已受到感染。一名國外機長指出，若有感冒症狀，建議不要搭乘飛機，「後果可能非常嚴重」。

麻疹中部醫院群聚監測期滿增1例 另有2例越南境外移入

麻疹疫情暫時告一段落，自從去年12月底開始延燒的中部麻疹醫院群聚事件監測期滿。疾管署發言人曾淑慧表示，中部醫院群聚相關包...

輔助駕駛事故頻傳 高公局籲6情況恐失靈最高罰3.6萬

國道1號楊梅休息站上月晚間發生電動車自撞分隔島4死4傷車禍，讓輔助駕駛系統再度引發關注。根據公警局統計，2021至202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。