春節剛過交易熱度未回升 蔬菜批發價下跌偏低

春節多日休市過後，台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價呈現下跌，今天每公斤僅新台幣21.9元，趨近20元。農糧署說，春節剛過加上下雨，影響交易熱度，下週開學交易熱度會提振。

農業部農糧署官網顯示，春節結束開工第2天的今日，整體蔬菜交易均價每公斤21.9元，比昨天（3日）的26.4元跌了4.5元、跌幅17%，已經低於25元，並逼近20元。

其中葉菜類今天交易均價每公斤11.3元，不僅逼近10元，也比3日的14.2元下跌2.9元、跌幅20.5%。

葉菜類當中最大宗的高麗菜，今天每公斤僅8.1元，也比3日的9.1元再跌1元、跌幅11.1%，更接近監控價6.2元。

對於上述交易均價都偏低，農糧署副署長姚志旺說，應該是春節連假剛結束，仍有休息氣氛，加上昨天及今天凌晨、清晨交易時在下雨，影響交易熱度，以及產區供應量充足，使得今天交易均價下跌。

他分析，下週學校陸續開學、元宵節過後，市場需求會增加，交易熱度也會回穩，可望支撐在20元以上水平，就應該不至於繼續下跌，變成經常在20元以下的低價交易狀態。