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全球癌症病例增2千萬 台癌基金會提6大個人化照護重點

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，未來癌症照護必須包容不同需求差異，提供以人為本的照護，台癌提出六大照護重點，盼幫助全台癌友獲得多元化服務。本報資料照片
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，未來癌症照護必須包容不同需求差異，提供以人為本的照護，台癌提出六大照護重點，盼幫助全台癌友獲得多元化服務。本報資料照片

今天是世界癌症日，國際抗癌聯盟統計，癌症是全球死因第二位，2022年癌症病例新增2千萬例，970萬人死於癌症。台灣癌症基金會是國際抗癌聯盟成員，副執行長蔡麗娟表示，未來癌症照護必須包容不同需求差異，提供以人為本的照護，台癌提出六大照護重點，盼幫助全台癌友獲得多元化服務。

「癌症不僅是一個醫學診斷，更是一個深刻且個人的課題。」蔡麗娟說，癌症照護應尊重每個病友的獨特性，確保每個人的需求被真正看見，同時獲得所需支持，完整護模式除醫療提供者與病患間聯繫，更包含親友、照護者、研究人員、社區、病友團體和倡議者的連結及參與。

4歲小恩由父親獨自扶養長大，他父親在19歲時因工傷失去一隻手，學歷不高，只能靠打零工維持生計，近期父親被診斷為喉癌，治療期間無法言語和進食，身體虛弱不堪，小恩盡其所能照顧父親，協助他擦藥、吃藥，甚至在父親無法煮飯時，自己泡麵果腹。

蔡麗娟表示，小恩生活充滿挑戰，但從未放棄希望，台癌基金會關注每個癌症家庭背後獨特的需要，秉持「同理心和關愛」提供癌症家庭的需要。

台癌提出的癌症6大照護重點如下：

一、提供個人化的照護管理建議

針對癌症治療（如手術、放療、化療、標靶治療等）可能帶來的長期或延遲發生的副作用，提供個人化的管理建議，例如：化療相關之心血管問題、內分泌失調、神經病變、骨質疏鬆等。

二、心理健康與情緒支持

癌症康復者常面臨焦慮、憂鬱、創傷後壓力症候群，甚至內疚等心理問題，因此提供心理諮商服務，幫助康復者適應癌後生活。

三、疲勞與生活品質

癌因性疲憊（Cancer-related Fatigue, CRF） 是許多康復者面臨的挑戰，可以透過運動、營養調整、心理支持來緩解疲勞。

四、生育與荷爾蒙健康

部分癌症治療可能影響生育能力與性功能，如放化療導致的不孕或荷爾蒙變化，因此生育保存（如凍卵、凍精）等支援服務則非常重要。

五、社會與經濟支持

癌友或癌症家庭可能面臨經濟壓力、就業困難、保險問題等挑戰，因此基金會提供各式的社會與經濟救助，如營養品補助、急難救助、癌症家庭子女獎助學金、就醫交通補助、法律諮詢、保險諮詢、癌症家庭回歸職場等，幫助患者重返工作崗位或是獲得適當的補助或支持。

六、健康生活方式

癌症康復者應維持健康體重、規律運動、均衡飲食，以降低癌症復發風險。建議戒菸、限制酒精攝取，並保持良好的社交互動。

創傷後壓力症候群 癌症治療

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