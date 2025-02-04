阿嬤感冒「喝湯進補」越喝越虛走不動 醫警告：嚴重可能死亡

今年過年不少人都感冒，為了補充營養，不少人會選用食補的方式，但一位阿嬤每餐喝大骨湯卻越喝越虛弱，掛急診發現鉀離子超標。

腎臟科醫師林軒任在臉書粉專貼文分享，一位阿嬤過年期間感冒，家人熬了大骨湯想幫她補充營養，阿嬤每餐喝排骨湯加飯後雞精，精神卻越來越差，最後甚至連路都走不動，趕緊掛急診。

入院後阿嬤的心電圖出現「交界性心動過緩（junctional bradycardia）」，一驗發現阿嬤的鉀離子爆表，高達8.4mmol/L（正常數值為3.5-4.5）。

林醫師指出，血鉀在升高時，會讓心臟的電氣系統傳遞出問題，讓竇房結- 房室結- 心室的傳導不順，最後只能由竇房結以外的心肌細胞發出訊號讓心臟收縮，形成了交界性心動過緩。這樣的心臟不是正常收縮，會非常沒效率，輕則像阿嬤無力頭暈，重則會因為血液打不出心臟，而直接死亡。

林醫師提醒，一般腎臟功能正常的人，攝取過多鉀離子是可以排出體外的，但腎臟不好的人要注意避開高鉀食物。