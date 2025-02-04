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春節收假身心累？社畜上班不再吃飽想睡 營養師破除三迷思：注意順序

聯合新聞網／ 綜合報導
春節連假結束開工還是沒精神？營養師品瑄指出，有三種迷思是不少人的錯誤觀念，因此常常吃飯越吃越累。示意圖／ingimage
春節連假結束開工還是沒精神？營養師品瑄指出，有三種迷思是不少人的錯誤觀念，因此常常吃飯越吃越累。示意圖／ingimage

春節連假結束開工還是沒精神？營養師品瑄在Instagram粉絲專頁發布貼文指出，有三種迷思是不少人的錯誤觀念，因此常常吃飯越吃越累。另外品瑄也整理了「避免飽睏的用餐原則」讓社畜也能吃出好精神，一起來看看吧！

迷思一、怕想睡就不能吃碳水化合物

碳水化合物（澱粉）並非完全不能吃，點粉是重要的營養素，建議可以選擇低GI澱粉，避免血糖波動太大。

迷思二、吃清淡一點比較不會想睡

品瑄提醒這兩件事並無直接關連，選對食物均衡地攝取營養才是重點。

迷思三、飽飯嗜睡是糖尿病的前兆

答案是「不一定」。假若伴隨著容易口渴、頻尿、體重異常變化時，則應該盡快就一檢查。

「避免飽睏的用餐原則」

一、避免精緻主食

避免高GI澱粉主食，如：白米、白麵包、白吐司。可以改成低GI澱粉，像是糙米、燕麥、薏仁、義大利麵、全麥麵包等等。

營養師提醒澱粉也是重要營養素，怕嗜睡可選擇低GI澱粉替代。 示意圖／ingimage
營養師提醒澱粉也是重要營養素，怕嗜睡可選擇低GI澱粉替代。 示意圖／ingimage

二、均衡飲食

注意每餐蛋白質、蔬菜、低GI主食比例（2：2：1）。

三、注意用餐順序

血糖上升速度較慢的用餐順序為：湯、菜、肉、澱粉。

春節 營養師 社畜

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