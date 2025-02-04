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大S流感病逝 花蓮民眾搶打疫苗剩下1千劑

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
藝人大S因流感併發肺炎猝逝，許多民眾急著接種流感疫苗，原本花蓮還有3千多劑，今天只剩下1千多劑，疫苗即將用完。圖／民眾提供
藝人大S因流感併發肺炎猝逝，許多民眾急著接種流感疫苗，原本花蓮還有3千多劑，今天只剩下1千多劑，疫苗即將用完。圖／民眾提供

藝人大S因流感併發肺炎猝逝，許多民眾急著接種流感疫苗，原本花蓮還有3千多劑，今天只剩下1千多劑，疫苗即將用完。衛生局建議，民眾如要接種，可先打電話向疫苗合約院所洽詢確認前往施打，以免向隅。

衛生局長朱家祥指出，依衛生福利部疾病管制署統計，花蓮縣今年1月起類流感門急診就診人數已達6772人次，住院人次達526人次；其中1月第4周就診人次為近10個流感季最高，類流感門急診就診人數近期有上升趨勢。

朱家祥說，目前社區流感病毒以A型H1N1為主，與本季接種流感疫苗株相符，因此接種疫苗可有效降低感染與併發重症的風險。

衛生局統計，去年底中央撥發9萬劑流感疫苗，後追加3千劑，縣府自購1萬5千劑供給學校教職員工施打，高端公司又捐贈1千7百劑給縣府，提供6個月以上縣民接種流感疫苗。今天衛生局與特約醫療院所出現等候接種人潮，多數為長者，剩下約剩1千劑。

衛生局呼籲，65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感疫苗接種，以盡早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險，保障自身與家人健康，接種地點可到衛生局網站查詢，若有相關疫情通報及諮詢請撥1922專線，或撥花蓮縣防疫專線8226975洽詢。

藝人大S染上流感病逝，花蓮出現接種流感疫苗的人潮。本報資料照
藝人大S染上流感病逝，花蓮出現接種流感疫苗的人潮。本報資料照

流感疫苗 花蓮 衛生局

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