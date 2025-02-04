去年染A型流感…豐原男住院3周搶回一命 至今心有餘悸
大S感染流感在日本死亡，豐原區林姓男子去年底感染A型流感，急送醫院住加護病房和普通病房共3周，才搶回一命，他至今心有餘悸說，住院時他全身插管很痛苦，出院時全身無力，現在還要每天吃中藥慢慢補回體力。
林男說，他感染流感轉肺炎，治療出院後現在還會頭暈眩，走路會喘，肺部損傷到很難完全復原，他勸大家，有感冒症狀不要輕忽。
林男表示，去年11月底他在一場餐會中被傳染A型流感，他回家後傳染給妻子，他後來有感冒症狀，先到診所就醫，第二次就醫時，醫師提醒他要驗病毒種類，以對症下藥，他不以為意沒答應，到診所拿藥三次，最後有天周日在家狂咳，他已咳一周，診所醫師馬上要求他到大醫院掛急診。
周日當天下午，妻子陪他到醫院急診，醫師檢查後當場要求他插管住院，因為肺炎嚴重，他全身插管後立即轉入加護病房，在加護病房昏迷二周，再轉到普通病房住院一周才出院。
出院後他要拿電腦滑鼠都沒力，走路會喘，體力嚴重流失，後來到中醫就醫拿藥，靠中藥和針灸，現在才可恢復正常工作，體力逐漸恢復中；朋友今天都慶幸他當時及時到醫院掛急診，住院急救，救回一命。
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