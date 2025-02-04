加強疏運平溪天燈節人潮 台鐵加開列車

台鐵為加強疏運新北市2025平溪天燈節活動人潮，將於8日及12日調整平溪/深澳線列車時刻，並增加車輛數、加開班次。

台鐵公司今天布新聞稿指出，因應平溪天燈節活動人潮，8日及12日平溪線時刻表班次部分暫停行駛，8日改開行瑞芳-菁桐、瑞芳-海科館；12日改開行瑞芳-十分、十分-菁桐及瑞芳-海科館班次。

另平溪天燈節活動當日，平溪/深澳線上行列車（去程）及下行列車（回程）均以瑞芳站為起、迄點；相關車次、時刻及行駛區間，即日起公告於台鐵公司網站及各相關車站。

台鐵說，新北市政府於8日及12日，在台北捷運文湖線動物園站、台鐵瑞芳站、基隆站外，均有安排接駁公車，班次密集，轉乘方便，民眾可多利用。