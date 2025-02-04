快訊

上班族注意！2025唯一補班日就在周六 網祭一手段破解「連上6天班」

iPhone首見iOS「色色專用APP」是它！蘋果回應了

正式生效！川普對中加徵10%關稅 陸同時間「3事項」反擊

今年安啦！曾文水庫創紀錄春節滿庫 將供灌一期稻2.5億噸

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
曾文水庫創紀錄春節滿庫，將順利供灌一期稻2.5億噸。圖／讀者提供
曾文水庫創紀錄春節滿庫，將順利供灌一期稻2.5億噸。圖／讀者提供

台灣第一大曾文水庫創紀錄在春節滿庫、滿水位超過半年。卻因春節前後地震餘震不斷，引發部分民眾擔心「水庫安危」。水利署雖經專家評估沒有風險，為讓民眾安心並配合一期水稻初期預備用水，決定每天送水到烏山頭水庫，預計到10日出水近4500萬立方公尺，結束連7月滿水位紀錄。

水利署官員表示，曾文水庫出水烏山頭水庫儲水、預計將供灌一期稻總計約2.5億立方公尺用水，依目前兩座水庫蓄水狀況，今年雨季來臨前各類用水都沒有問題。不過未雨綢繆，還是呼籲民眾節約用水，不要因為暫時用水不吃緊就浪費。

水利署指出，許多民眾對水庫結構與地震相關建築工程不甚了解，憂心這次地震曾文水庫滿水位「會有危險」。事實上水庫有一定耐震設計，現場與周遭勘查也無安全疑慮；不過為了讓民眾安心、也配合不久後的稻作灌溉，曾文水庫1日起連續10天出水到烏山頭水庫每天約430萬噸。估計每天水位下降約20公分，10天後水位會降至標高約228.2M。

曾文水庫水位230.23M、蓄水量4.9多億，到今天中午水位已經降到229.63公尺，蓄水量4.849億立方。雖然水庫集水區有降雨，但今天到中午只降雨3毫米、沒有明顯進水。

曾文水庫創紀錄春節滿庫，將順利供灌一期稻2.5億噸。圖／水利署提供
曾文水庫創紀錄春節滿庫，將順利供灌一期稻2.5億噸。圖／水利署提供

曾文水庫 水利署 烏山頭水庫

延伸閱讀

勿把稽查員當空氣 南市環保局春節開罰6件環境汙染違規

春節每日運量高達82萬人次 侯友宜慰勞新北公車駕駛員

高雄輕軌春節運量開紅盤 初一至初三均突破9萬人次

春節買氣旺！嘉市開出12個百萬大紅包 這裡變刮刮樂夜市

相關新聞

大S在台治療可能有救？ 感染專家：OECD排名日優於台

大S遊日不幸染上流感，併發肺炎過世，從罹病到離世僅短短5天，有不少人感嘆：如果她是在台灣治療，有機會救活嗎？林口長庚副院...

作業員澳洲打工…10年後變公民當「2間店老闆」 他羨慕好友成人生勝利組

有一名網友在臉書社團「匿名公社」上發文分享，他表示有一位好友，10幾年前去澳洲打工，現已經娶妻生子成為澳洲公民，不僅買房、買車，還開了兩間台灣便當店，令他羨慕不已，覺得他朋友的故事很勵志，非常佩服他當時有這股衝勁出國去闖。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「超厲害！」

大S流感猝逝 蘇一峰：喘和昏睡就是重症的前兆

藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎病逝，享年48歲。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，據導遊所述，到日本第...

大S流感病逝全台民眾搶打疫苗 邱泰源曝：一日打掉4萬劑

現年48歲藝人大S因流感併發肺炎病逝日本東京，導致民眾搶打疫苗，各縣市政府亦不斷催打，衛福部疾管署昨天也舉行臨時記者會，...

打疫苗為何仍中流感？ 醫曝原因：最重要是避免重症及住院

藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎，在日本猝逝，享年48歲，流感疫苗原本打氣低迷，現在變得搶手。對於民眾納悶為何打了疫苗還是會...

賴清德訪台北國際書展…逛展1小時「投資自己穩賺不賠」 購入書單曝

2025台北國際書展今日於世貿一館舉辦開幕典禮。賴清德總統出席開幕典禮，並首次以總統身分逛書展。他花了一個小時逛展場，買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。