今年安啦！曾文水庫創紀錄春節滿庫 將供灌一期稻2.5億噸

台灣第一大曾文水庫創紀錄在春節滿庫、滿水位超過半年。卻因春節前後地震餘震不斷，引發部分民眾擔心「水庫安危」。水利署雖經專家評估沒有風險，為讓民眾安心並配合一期水稻初期預備用水，決定每天送水到烏山頭水庫，預計到10日出水近4500萬立方公尺，結束連7月滿水位紀錄。

水利署官員表示，曾文水庫出水烏山頭水庫儲水、預計將供灌一期稻總計約2.5億立方公尺用水，依目前兩座水庫蓄水狀況，今年雨季來臨前各類用水都沒有問題。不過未雨綢繆，還是呼籲民眾節約用水，不要因為暫時用水不吃緊就浪費。

水利署指出，許多民眾對水庫結構與地震相關建築工程不甚了解，憂心這次地震曾文水庫滿水位「會有危險」。事實上水庫有一定耐震設計，現場與周遭勘查也無安全疑慮；不過為了讓民眾安心、也配合不久後的稻作灌溉，曾文水庫1日起連續10天出水到烏山頭水庫每天約430萬噸。估計每天水位下降約20公分，10天後水位會降至標高約228.2M。

曾文水庫水位230.23M、蓄水量4.9多億，到今天中午水位已經降到229.63公尺，蓄水量4.849億立方。雖然水庫集水區有降雨，但今天到中午只降雨3毫米、沒有明顯進水。