元宵節近吃鹹湯圓配茼蒿 台北有市場零售4包50元

12日就是元宵節，吃元宵、湯圓也有鹹口味，必搭配蔬菜，特別是茼蒿盛產，今天批發價比昨天跌一半，每公斤新台幣16.6元，超市一包接近50元，台北有傳統市場為較小包裝，有4包50元特價。

春節與元宵節接近，農業部農糧署告訴中央社記者，台北果菜批發市場休息日有做搭配調整，相對於通常都是每週一休市，2月上半個月休息日除了1日、2日已休市，接著排休6日、10日，以及12日元宵節過後的13日、14日。

除了休市日配合傳統節日調整，元宵節吃元宵、湯圓，甜、鹹口味都有，鹹品會搭配蔬菜一起煮，茼蒿是首選，今天台北果菜批發市場茼蒿的交易量比昨天多35%，帶動交易均價（批發價）為每公斤新台幣16.6元，比昨天的33.7元便宜17.1元，跌幅達50.7%。

走訪台北市的通路，葉菜類通常每包250公克左右，今天每包約近50元。另外，來自批發市場交易取貨的傳統市場，則有小袋裝每包15元及特價4包50元推出。另外，小白菜在超市也有每包20多元的促銷價推出。