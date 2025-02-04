作業員澳洲打工…10年後變公民當「2間店老闆」 他羨慕好友成人生勝利組

有一名網友在臉書社團「匿名公社」上發文分享，他表示有一位好友，10幾年前去澳洲打工，現已經娶妻生子成為澳洲公民，不僅買房、買車，還開了兩間台灣便當店，令他羨慕不已，覺得他朋友的故事很勵志，非常佩服他當時有這股衝勁出國去闖。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「超厲害！」

原PO透露，他這位73年次的朋友，原本只是台灣一家科技公司的作業員，有天他突然說要去澳洲打工，這一去就是好幾年沒消沒息的，最近才從他的臉書得知，他已經成為澳洲的公民，不僅娶妻生子，還買房、買車、在當地開了兩間台灣便當店，自己當老闆。讓他不禁感嘆「覺得我這個朋友真的好猛，可說是人生勝利組」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「有時候真的要靠一股衝勁才能造就豐富的未來，現在只能羨慕了」、「人，只要肯努力，就會成功，我在東京讀書，畢業後在當地工作，第3年就在東京買房了，雖然不是蛋黃區，但搭電車到上野只要20分，沒什麼好羡慕，只要肯努力的人，都可以達到」。

此外，還有不少網友回應「人的命運都是安排好的，不用比較，好好過自己的生活」、「跳脫舒適圈，打破同溫層，你也可以」、「什麼都不做無法改變任何事情」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「你的『人生勝利組』是怎麼定義的？標準會不會太低」，還有人覺得「澳洲人會歧視黃種人」、「越南籍的在台灣打工跟台籍去澳洲打工一樣」、「多數人不敢做任何改變現狀的事情，是因為害怕未來的未知性」。