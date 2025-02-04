紓解台灣燈會人潮 機捷加發區間加班車疏運

桃捷公司今天表示，為滿足台灣燈會人潮疏運需求，7日至23日的下午4時起到收班，機場捷運A14a機場旅館站到A22老街溪站區間將加開4列區間加班車，提供每小時單向8列車服務。

桃園大眾捷運公司表示，2025台灣燈會7日到23日將在機場捷運A18高鐵桃園站及A19桃園體育園區站周邊設置燈區。依過往車站周邊大型活動疏運經驗，已擬定列車疏運及車站管制計畫，並在A18高鐵桃園站設置前進指揮中心即時進行營運調度。

桃捷指出，從7日的試營運開始到23日燈會結束期間，機捷每天下午4時起至收班，在A14a機場旅館站到A22老街溪站區間，除了原有每小時4列的正班車外，將另外加開4列區間加班車，屆時A14a站到A22站區間每小時單向將有8列車提供服務。

桃捷表示，區間加班車在抵達A14a機場旅館站時，會讓旅客下車轉搭正班車繼續前往目的地。而在區間加班車運行期間，考量到系統容量限制，原有的南延增停A18高鐵桃園站與A21環北站的直達車，將僅運行至A13機場第二航廈站。

桃捷公司說，在A18站將與台灣高鐵公司合作進行管制措施，為了讓民眾順利前往展區，在人潮較多實施管制措施時，規劃由靠近燈區的高鐵側1號出口出站，進站搭車則由華泰側的2號出口進入；至於搭高鐵轉乘機捷往機場旅客，則由高鐵站B1層出口通往A18站，經專屬通道進入車站後依規畫動線由專人引導搭乘電梯至月台層。

至於A19體育園區站，也會觀察旅客狀況進行月台層、穿堂層及出入口管制措施。也呼籲在A18、A19站的人潮眾多時，旅客依現場指示標誌及工作人員引導，維持動線順暢。

因應預期賞燈人潮，桃捷公司提醒民眾，若使用電子票證搭車，預先儲值足夠回程車資；使用單程票搭車，可於到站時預先至售票機購買回程車票，在過閘前可先將票卡或票證持於手上，依現場動線指示及人員引導加速進站作業。