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賴清德訪台北國際書展…逛展1小時「投資自己穩賺不賠」 購入書單曝

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
總統賴清德（中）至台灣漫畫館參觀，今年初甫獲日本國際漫畫賞優秀賞的漫畫家左萱（右3）特別致贈個人著作。 圖／文化部提供
總統賴清德（中）至台灣漫畫館參觀，今年初甫獲日本國際漫畫賞優秀賞的漫畫家左萱（右3）特別致贈個人著作。 圖／文化部提供

2025台北國際書展今日於世貿一館舉辦開幕典禮。賴清德總統出席開幕典禮，並首次以總統身分逛書展。他花了一個小時逛展場，買了王鼎鈞百歲作品「四手聯彈」、棒球漫畫「決勝球」等書。「投資股票有賺有賠，但投資自己是穩賺不賠。」他表示，知識就是力量，買書看書是非常值得做的一件事情，鼓勵國人同胞都能夠踴躍參加。

開幕典禮上，文化部長李遠、台北書展基金會董事長吳韻儀、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）、義大利出版協會國際關係主任寶拉瑟吉（Paola Segh）、各國駐台大使、2025台北國際書展大獎暨金蝶獎得獎者及代表、國內出版業重要人士、國際區參展代表、出版公協會代表，共同啟動本屆台北國際書展。

開幕典禮由台北愛樂男高音穆福淳（Vicente Fortunato Moran）及電鋼琴手杜迺迪攜手，以義大利最具代表性普契尼歌劇詠嘆調《公主徹夜未眠（Nessun dorma》》」與威爾第茶花女《飲酒歌（libiamo ne' lieti calici）》」開場。並以義大利咖啡文化代表摩卡壺作為特色開幕儀式，引領大家進入本屆主題「閱讀異世界」。

今年共有24個國家參加台北國際書展。賴清德致詞時表示，鼓勵全國好朋友參加2025年台北國際書展，進入29個國家的文化世界，「當哪一天你要去這些國家旅遊的時候，也馬上變為深度旅遊，可以說是非常棒的事情。」

「文化是國家的根，也是台灣的靈魂。」賴清德認為，出版界是傳達文化最重要的工作者，「我在這裡向大家致敬」。他表示，文化幣今年往下發放對象到13到15歲，目的就是希望年輕的朋友能夠得到政府的幫助，然後買書、看書、看表演，多多接觸台灣的文化。

賴總統也在開幕典禮後逛書展，前往印刻、台文館、城邦、公民書區、台漫館等攤位參訪。他在每個攤位都逗留良久、聆聽出版社的詳細介紹。

由台文館策展的文學書區，以「文學成影」為主題，邀請出版作品曾改編成影視作品的出版社如聯合文學、九歌、文訊、印刻文學、洪範、爾雅一起參展。賴清德參觀此區時，隨手拿起廖輝英的「油麻菜籽」，用流利漂亮的台語唸出小說文字，圍觀者稱讚「好有感情」。

台北國際書展 展覽資訊 賴清德

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