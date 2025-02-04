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高雄診所爆人潮 護理師「每2分鐘接一次電話」全問流感疫苗

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄公費流感疫苗目前剩餘8千劑，許多診所今日一早出現大批排隊人潮，護理人員接到大量電話詢問疫苗。示意圖。本報資料照片
高雄公費流感疫苗目前剩餘8千劑，許多診所今日一早出現大批排隊人潮，護理人員接到大量電話詢問疫苗。示意圖。本報資料照片

藝人大S赴日因流感併發肺炎猝逝，引發全台搶打疫苗潮，截至今天凌晨12點為止，高雄公費流感疫苗剩餘8200劑，許多診所今日一早出現大批排隊人潮，護理人員接到大量電話詢問疫苗，高市議員林智鴻今早就目睹診所狀況，有民眾抱怨，「政府有錢能夠多買疫苗嗎？」也有不少高雄民眾說，住家附近數十間診所都沒有公費疫苗。

高市議員林智鴻今早因喉嚨不適到診所看診，到場時發現診所已大排長龍，許多人皆是排隊施打流感疫苗，櫃檯護理人員平均2分鐘就接到民眾來電詢問，對方在電話中問是否還有流感疫苗能夠施打、能否預約，護理人員則一致回應「政府的流感疫苗不能預約，一定要現場排隊，目前現場已經很多人在排隊。」

林智鴻表示，現場許多人一到診所就問護理師施打疫苗是否需要拿號碼牌，護理師則說只能現場排隊，施打前須先量血壓，現場人員會逐一叫名字；還有一對母子對林表達擔憂說，「現在這麼多人要打疫苗，政府應該多買一點，但是預算在立法院被砍成這樣，政府有錢能夠多買疫苗嗎？」

也有不少護理人員在網路發文表示，今天櫃檯不斷來電問公費流感疫苗，但許多診所只剩進口的自費疫苗，「每個聽到自費的就秒掛（電話），很沒禮貌！」也有一名母親說，她的兒子僅7個月大，也打不到公費疫苗，最後只能掏錢買自費疫苗，「因為再到處奔波找公費，重新請假也很累」。

一名住高雄鼓山區的民眾說，住家附近共16間診所都沒公費疫苗；也有人在網路上問，高雄三民區或左營區還有流感疫苗嗎，因為租屋處附近診所都沒了，「直接上網求助各位在診所辛苦的醫護人員，有公費最好（應該是無望），自費我也非常感謝。」

高市衛生局提醒，疫苗接種後2週才能產生完整保護力，65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群即早完成接種，高雄共有600餘家合約院所提供接種服務，民眾可至衛生局網站「流感疫苗專區」(查詢，前往合約院所前，建議先電洽院所疫苗資訊、庫存量及預約接種，避免撲空並節省排隊等候時間。

流感疫苗 衛生局 高雄市

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