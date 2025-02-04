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計程車裝兒童座椅比例低 幼兒母：趕時間只能徒手抱娃
台北市在2015年公私媒合推出計程車加裝兒童安全座椅，以及車隊評鑑項目。家中有幼兒的婦人也說，雖然叫車時有提出需求，但等待時間過長。計程車公會坦言，一整天載到幼兒的機率過低，但未來仍會增加駕駛隨車攜帶的政策。
根據統計，台北市在去年及前年，有關0到12歲兒童交通事故死亡人數，車種為小客車部分均為0人。
育有將滿1歲幼兒的柯小姐說，家庭平時出門都是開車，所以一定會有配備兒童安全座椅，不過也有幾次是情況緊急而叫計程車，雖然Uber可以選擇提出需求，但是一等就是15到20分鐘。
柯小姐也說，由於一般計程車沒有規定要配備，也曾經趕時間的情況下，只好用手抱著幼兒上車的經驗，因此，她認為，未來提高計程車配備兒童安全座椅不僅是保障兒童安全，也讓家長乘客們放心。
北市計程車客運商業同業公會理事長歐保欣說，確實帶著幼兒搭乘計程車的乘客一天的接客率不高，有時候甚至沒有。而且兒童安全座椅體積大、拆卸要花時間，因此駕駛不會特別將隨車攜帶。
歐保欣說，不過乘客若有需求，在叫車時可以提前選擇，駕駛朋友就會先行安裝。但在交通安全上，以公司的駕駛來說，有5分之一輛車會先行準備，未來也會研議相關政策。
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