影／高雄80.4萬人施打公費流感疫苗 衛生局籲慎防大流行

高雄市疫苗接種自去年10月流感疫苗開打至今，累計已有80.4萬人施打，公費流感疫苗剩餘8200多劑，衛生局預估近日會用罄，但公費流感抗病毒藥物仍相對充足。高市衛生局表示，原以為新冠肺炎可能捲土重來，但鄰近國家卻流感大流行，預料春節過後台灣呼吸道傳染風險增加，民眾必須慎防。

衛生局指出，65歲以上長輩及高風險族群若出現流感症狀，高雄市有613家合約醫療院所提供公費流感的抗病毒藥物，包含克流感等藥物庫存數量相當充足，如果民眾出現危險警示徵兆，如痰液變濃、血痰、胸痛、呼吸困難及發燒超過72小時，務必盡快就醫。

疫苗接種方面，自去年10月流感疫苗開打至今，累計已有80.4萬人，高雄市公費流感疫苗剩餘8200多劑，預估近日會用罄，提醒前往接種民眾電洽是否仍有數量，避免撲空。

衛生局表示，今年第五周高雄市類流感急診就診率為14.59％，較前周增加19.9%，預料春節過後呼吸道傳染風險增加，呼籲民眾落實勤洗手，注意咳嗽禮節，養成良好衛生習慣。

若出現類流感、上呼吸道症狀，應戴上口罩並盡速就醫，除不上班、不上課外，也應避免前往人潮擁擠、通風不良場所，保護自身也保護他人健康。