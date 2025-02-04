快訊

上班族注意！2025唯一補班日就在周六 網祭一手段破解「連上6天班」

iPhone首見iOS「色色專用APP」是它！蘋果回應了

正式生效！川普對中加徵10%關稅 陸同時間「3事項」反擊

影／高雄80.4萬人施打公費流感疫苗 衛生局籲慎防大流行

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄公費流感疫苗目前剩餘8千劑，許多診所今日一早出現大批排隊人潮，護理人員接到大量電話詢問疫苗。示意圖／本報資料照
高雄公費流感疫苗目前剩餘8千劑，許多診所今日一早出現大批排隊人潮，護理人員接到大量電話詢問疫苗。示意圖／本報資料照

高雄市疫苗接種自去年10月流感疫苗開打至今，累計已有80.4萬人施打，公費流感疫苗剩餘8200多劑，衛生局預估近日會用罄，但公費流感抗病毒藥物仍相對充足。高市衛生局表示，原以為新冠肺炎可能捲土重來，但鄰近國家卻流感大流行，預料春節過後台灣呼吸道傳染風險增加，民眾必須慎防。

衛生局指出，65歲以上長輩及高風險族群若出現流感症狀，高雄市有613家合約醫療院所提供公費流感的抗病毒藥物，包含克流感等藥物庫存數量相當充足，如果民眾出現危險警示徵兆，如痰液變濃、血痰、胸痛、呼吸困難及發燒超過72小時，務必盡快就醫。

疫苗接種方面，自去年10月流感疫苗開打至今，累計已有80.4萬人，高雄市公費流感疫苗剩餘8200多劑，預估近日會用罄，提醒前往接種民眾電洽是否仍有數量，避免撲空。

衛生局表示，今年第五周高雄市類流感急診就診率為14.59％，較前周增加19.9%，預料春節過後呼吸道傳染風險增加，呼籲民眾落實勤洗手，注意咳嗽禮節，養成良好衛生習慣。

若出現類流感、上呼吸道症狀，應戴上口罩並盡速就醫，除不上班、不上課外，也應避免前往人潮擁擠、通風不良場所，保護自身也保護他人健康。

流感疫苗 衛生局 高雄市

延伸閱讀

打疫苗為何仍中流感？ 醫曝原因：最重要是避免重症及住院

花蓮公費流感疫苗剩千餘劑 高風險族群快接種

大S猝逝搶打流感疫苗 林靜儀曝1族群接種率低：疫苗不是紓解緊張用的

影／真的被嚇到了！大S流感猝逝 苗栗爆發流感疫苗接種人潮

相關新聞

大S在台治療可能有救？ 感染專家：OECD排名日優於台

大S遊日不幸染上流感，併發肺炎過世，從罹病到離世僅短短5天，有不少人感嘆：如果她是在台灣治療，有機會救活嗎？林口長庚副院...

大S流感猝逝 蘇一峰：喘和昏睡就是重症的前兆

藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎病逝，享年48歲。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，據導遊所述，到日本第...

大S流感病逝全台民眾搶打疫苗 邱泰源曝：一日打掉4萬劑

現年48歲藝人大S因流感併發肺炎病逝日本東京，導致民眾搶打疫苗，各縣市政府亦不斷催打，衛福部疾管署昨天也舉行臨時記者會，...

打疫苗為何仍中流感？ 醫曝原因：最重要是避免重症及住院

藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎，在日本猝逝，享年48歲，流感疫苗原本打氣低迷，現在變得搶手。對於民眾納悶為何打了疫苗還是會...

賴清德訪台北國際書展…逛展1小時「投資自己穩賺不賠」 購入書單曝

2025台北國際書展今日於世貿一館舉辦開幕典禮。賴清德總統出席開幕典禮，並首次以總統身分逛書展。他花了一個小時逛展場，買...

高雄診所爆人潮 護理師「每2分鐘接一次電話」全問流感疫苗

藝人大S赴日因流感併發肺炎猝逝，引發全台搶打疫苗潮，截至今天凌晨12點為止，高雄公費流感疫苗剩餘8200劑，許多診所今日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。