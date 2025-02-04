打疫苗為何仍中流感？ 醫曝原因：最重要是避免重症及住院

藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎，在日本猝逝，享年48歲，流感疫苗原本打氣低迷，現在變得搶手。對於民眾納悶為何打了疫苗還是會中流感，急診科醫師翁梓華在「急診柯南．翁梓華醫師」臉書粉專表示，流感疫苗關鍵不只是「降低感染」，更重要的是減少「重症」以及「住院」。

為什麼有民眾打流感疫苗還是中流感？翁梓華表示，人體免疫建立需要時間，一般來說，施打後要2至4周才能建立足夠的抗體對抗流感，如果在還沒有建立足夠抗體前接觸到流感病毒，還是可能會中。

他說，流感病毒變異快，疫苗不一定有涵蓋到。流感疫苗的製造方式是醫學科學家先利用雞蛋進行病毒培養，並根據病毒變異型態預測出「最可能流行的病毒株」所批量生產的「非活性疫苗」，這時候可能會有「沒猜中」的機率，像是2024至2025年台灣日本流行的H1N1病毒株是有猜中的，防護力效果就會比較好，但流感病毒有分A型與B型，如果有一型沒猜中，還是會有得到的機率。

「即便猜中流感是哪一隻，還是可能會感染」，翁梓華表示，根據2023發表於臨床感染疾病的論文指出，流感疫苗能降低感染率，也有研究指出，流感疫苗能夠降低21%居家內傳染的機率，但並非降到零，因此即便打了疫苗、猜中病毒株還是可能會中流感。

民眾可能認為疫苗打不打都差不多。翁梓華表示，其實不然，流感疫苗在醫學上最重要的目的其實是要避免重症以及住院率。研究指出，施打流感疫苗，能夠降低大約6成因為流感併發症（休克、喘、敗血症等）而住院的機率。

他說，而且可避免流感併發的肺炎重症，多篇醫學研究統計指出，流感疫苗能有效降低4至6成感染者的肺炎重症機率，像根據新聞報導與臨床經驗，大S的情況推測是流感併發肺炎重症所導致，而且這類重症「不限於老人」，在2024至2025年這段期間，他至少就有碰過3、4個30-50歲個案因為流感肺炎重症啟動葉克膜。

翁梓華表示，千萬別輕忽流感疫苗的保護作用，盡管流感疫苗並不能完全「不感染流感」，但能有效降低住院或是嚴重肺炎的機率。建議每年都能接受流感疫苗接種，保護自己，也保護好自己的家人。