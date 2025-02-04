大S猝逝國人搶打流感疫苗 醫師嘆：名人效應才會緊張
藝人大S春節期間到日本遊玩，傳出因流感併發肺炎猝逝消息，讓各界意外震驚。尤其，這兩天醫院、診所出現搶打疫苗人潮，醫師陳志金也感嘆，疾病預防需要媒體和大家宣導，但往往「提醒N遍不心動，新聞一出便行動」。
陳志金在臉書粉絲頁「Icu醫生陳志金」發文，有些民眾對於染病的「機率」、重症惡化的「風險」、「預防勝於治療」的諄諄告誡是無感的，但是對於「名人會得，我也不能倖免」這件事情卻特別有感。
對大家都「搶」著要的東西，他們特別能夠落實「輸人不輸陣」的行動力，「疾病預防」一直都存在著「名人效應」，唯有在這個時候有些人才會豎起耳朵。
任何時候，疾病預防都需要媒體和大家的宣導，特別是公務預算受到限制的當下，提醒N遍不心動，新聞一出便行動。
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