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大S猝逝國人搶打流感疫苗 醫師嘆：名人效應才會緊張

聯合報／ 記者江良誠／即時報導
大S春節期間與家人至日本旅遊，卻罹患流感併發肺炎不幸病逝。圖／摘自微博
大S春節期間與家人至日本旅遊，卻罹患流感併發肺炎不幸病逝。圖／摘自微博

藝人大S春節期間到日本遊玩，傳出因流感併發肺炎猝逝消息，讓各界意外震驚。尤其，這兩天醫院、診所出現搶打疫苗人潮，醫師陳志金也感嘆，疾病預防需要媒體和大家宣導，但往往「提醒N遍不心動，新聞一出便行動」。

陳志金在臉書粉絲頁「Icu醫生陳志金」發文，有些民眾對於染病的「機率」、重症惡化的「風險」、「預防勝於治療」的諄諄告誡是無感的，但是對於「名人會得，我也不能倖免」這件事情卻特別有感。

對大家都「搶」著要的東西，他們特別能夠落實「輸人不輸陣」的行動力，「疾病預防」一直都存在著「名人效應」，唯有在這個時候有些人才會豎起耳朵。

任何時候，疾病預防都需要媒體和大家的宣導，特別是公務預算受到限制的當下，提醒N遍不心動，新聞一出便行動。

大S 日本 流感疫苗 醫師 陳志金

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