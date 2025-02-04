大S病逝全民瘋搶流感疫苗 陳志金：疾病預防一直存在名人效應

藝人大S猝逝，國人昨天起瘋搶打流感疫苗。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在「Icu醫生陳志金」臉書表示，有些民眾對於染病的「機率」、重症惡化的「風險」、「預防勝於治療」的諄諄告誡是無感的，但是對於「名人會得，我也不能倖免」這件事情卻特別有感。對於大家都「搶」著要的東西，特別能夠落實「輸人不輸陣」的行動力。

他說，「疾病預防」一直都存在著「名人效應」，唯有在這個時候有些人才會豎起耳朵，任何時候疾病預防都需要媒體和大家的宣導，特別是公務預算受到限制的當下，提醒N遍不心動，新聞一出便行動。

對於有網友提問，得過流感還需要再打疫苗嗎？陳志金表示，「要！得過不會終身免疫。而且，流感類型很多」。

網友表示，「後知後覺也是覺」、「大多數人總是會抱持著沒那麼嚴重的心態，但是等到嚴重時，卻往往已經來不及救」、「不見棺材不掉淚」、「名人代言效力大，但這種代言是有所犧牲才有用」、「真的，只要有名人重症，那個科別就會擠爆人」、「跟風效應」、「我承認我也是昨天才打了疫苗」、「名人的催打效果遠大於政府機關」、「理由也很簡單：恐懼帶來驚慌，實實在在的死亡案例衝擊」。